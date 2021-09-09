Вместе с героинщиками и обвиненными в убийстве: новые факты об умершем 29-летнем музыканте Матисе Рунтулисе

Санита рассказала, что за три месяца до своей смерти Матис впервые был на грани жизни и смерти. Он сам обратился за помощью.

"Я не говорила об этом публично, но в наше время есть медицинские учреждения, которые похожи на тюрьму. Во-первых, нам никто не сообщил, что сын находится там. Во-вторых, когда в эти жернова попадает такой творческий, чуткий человек, как Матис, которого помещают вместе с героинщиками и обвиненными в убийстве... Могу сказать - спустя месяц лечения препаратами Матис вышел еще более сломленным. С поникшей головой и потухшими глазами", - отметила Санита.

Она добавила, что во время пребывания сына в лечебнице у родителей не было доступа к нему. После того, как Матис покинул медучреждение, он попросился в деревню за Ригой, где стал радостнее.

"Но то, что произошло спустя три недели... Было такое ощущение, что это какое-то химическое замыкание в мозгу. И мне жаль, что ни один врач не сказал, что его нельзя оставлять одного", - подчеркивает мать Матиса.

Оглядываясь на происходившее, Санита Тауриня предполагает, что его падение началось тогда, когда распалась их семья. Матису тогда было 25 лет и он еще жил с родителями.

Вначале все было хорошо, Матис жил полноценной жизнью юноши с работой, друзьями и тусовками, но вскоре на вечеринках стали появляться химические вещества. Родители и друзья Матиса стали замечать, что изменилось его окружение. Оно будто бы держало Матиса, как паутина, и не отпускало.

Ранее сообщалось, что 6 мая в возрасте 29 лет скончался многообещающий музыкальный продюсер и мультиинструменталист Матис Рунтулис (Mr. Myster).

"Вчерашнее утро нам принесло жестокую новость - наш милый Матис ушел и никогда больше не вернется. Это очень больно, и надо это попытаться осознать", - написала его мать Санита Тауриня.

Матис, или Mr.Myster, музыкальную карьеру начал как гитарист. Его творческий путь начался с рок-музыки, а продолжился в джазе и электронике. В его композициях можно услышать различные инструменты и звуки, которые Матис записывал сам, а потом обрабатывал. Его живые выступления всегда были настоящим приключением с видеопроекциями. Чаще всего сцену он делил с джазовыми музыкантами.

Родители Матиса - Санита Тауриня и Виктор Рунтулис - совместно с друзьями готовят постановку "Эта любовь не продается" (Šī mīlestība nepārdodas). Это первый шаг проекта DIVI 9, чтобы на языке искусства просветить и обратить внимание на проблемы душевного здоровья и зависимости в Латвии, уменьшить стигматизацию, развеять предрассудки и привнести эмоциональную интеллигентность в общество.