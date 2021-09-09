Для Рижского замка за 10 000 евро изготовлен портрет бывшего президента Вейониса

Стоимость изготовления и монтажа двух потолочных росписей Праздничного зала Рижского замка - "Народные манифестации в Даугавмале" Алексея Наумова и "Основание Латвийской Республики 18 ноября 1918 года" Андриса Эглитиса - составляет 51 155 евро. Решение о необходимости картин было принято Советом реставрации Рижского замка в 2017 году.
В свою очередь художница Франческа Кирке завершила портрет бывшего президента Латвии Раймонда Вейониса, стоимость которого вместе с рамой составила 10 990 евро.
17 сентября, в 12 часов дня, у представителей СМИ будет возможность принять участие в просмотре новейших росписей потолков Праздничного зала и галереи с портретами президентов Латвии. Ожидается, что перед собравшимися выступят руководитель канцелярии президента Андрис Тейкманис, член реставрационного совета Рижского замка, директор Латвийского национального художественного музея Мара Лаце, авторы новых росписей Наумов и Эглитис, а также автор портрета бывшего президента Вейониса, Кирке.