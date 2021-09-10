Вышел трейлер новой "Матрицы", и вот как успели постареть главные герои по сравнению с первой частью
Кинокомпания Warner Bros. выпустила первый трейлер четвертой части "Матрицы". Посмотрите, как изменились исполнители главных ролей за эти годы.
Кинокомпания Warner Bros. выпустила первый трейлер четвертой части "Матрицы". Посмотрите, как изменились исполнители главных ролей за эти годы.
Четвертая часть получила название "Матрица: Воскрешение". Она продолжает историю хакера Томаса Андерсона, известного под ником Нео. Программист живет в "реальном" мире, ходит на терапию и, если судить по трейлеру, забыл о том, что он - избранный. Однажды герой встречает Тринити, Морфеуса и других повстанцев".
Трейлер сопровождает песня White Rabbit группы Jefferson Airplane. Это отсылка к Белому Кролику, за которым, словно Алиса из сказки Льюиса Кэрролла, последовал Нео еще в первой "Матрице". Помните?
К актерскому составу присоединились Приянка Чопра, Кристина Риччи, Джада Пинкетт-Смит, а также Нил Патрик Харрис и Джонатан Грофф.
Для предыдущих частей "Матрицы" писали сценарий Лана и Лилли Вачовски, они же были и режиссерами. В этот раз постановщицей стала одна Лана. Она написала сценарий вместе с Александром Хемоном и писателем Дэвидом Митчеллом.
Релиз картины запланирован на 22 декабря 2021 года.
Видео: Трейлер фильма "Матрица: Воскрешение"