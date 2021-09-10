Вышел трейлер новой "Матрицы", и вот как успели постареть главные герои по сравнению с первой частью

Четвертая часть получила название "Матрица: Воскрешение". Она продолжает историю хакера Томаса Андерсона, известного под ником Нео. Программист живет в "реальном" мире, ходит на терапию и, если судить по трейлеру, забыл о том, что он - избранный. Однажды герой встречает Тринити, Морфеуса и других повстанцев".

Трейлер сопровождает песня White Rabbit группы Jefferson Airplane. Это отсылка к Белому Кролику, за которым, словно Алиса из сказки Льюиса Кэрролла, последовал Нео еще в первой "Матрице". Помните?

К актерскому составу присоединились Приянка Чопра, Кристина Риччи, Джада Пинкетт-Смит, а также Нил Патрик Харрис и Джонатан Грофф.

Для предыдущих частей "Матрицы" писали сценарий Лана и Лилли Вачовски, они же были и режиссерами. В этот раз постановщицей стала одна Лана. Она написала сценарий вместе с Александром Хемоном и писателем Дэвидом Митчеллом.

Релиз картины запланирован на 22 декабря 2021 года.