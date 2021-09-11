Инспекция: подросткам, которые были привиты неправильными вакцинами, было почти 18

Портал nra.lv сообщил, что некоторые подростки получили вакцины, которыми их нельзя было прививать. Содержащаяся в инструкции по вакцинации информация свидетельствует, что в Латвии в данный момент подростков можно вакцинировать только двумя вакцинами - Comirnaty производства Pfizer/BioNTech и Spikevax производства Moderna. Использование других вакцин для вакцинации детей и подростков от Covid-19 категорически запрещено.

Портал писал, что более 100 подростков в возрасте от 12 до 17 лет были вакцинированы Janssen и AstraZeneca, то есть вакцинами, которые (во всяком случае пока) не разрешены для детей и подростков.

Как сообщили в Инспекции здравоохранения, в ходе проверки выявлено, что более чем в половине случаев для вакцинации подростков еще до официального решения использовали вакцину Moderna, которая была одобрена для молодых людей в конце июля.

В двух третьих случаев несоответствующие вакцины получили 17-летние подростки, в том числе те, кому скоро исполнится 18.

Согласно предоставленным NVD данным о введении вакцины против Covid-19, не соответствующей возрасту, Инспекция здравоохранения провела проверки в нескольких центрах вакцинации, медицинских учреждениях, а также связалась с некоторыми семейными врачами.

В ходе проверок был выявлен ряд рисков, которые изначально не были обнаружены поставщиками услуги вакцинации и создавали вероятность путаницы с вакцинами - например, в кабинетах вакцинации используются разные вакцины, а сертификаты производителей для разных вакцин при этом одного цвета. При определении возраста человека не обращалось внимание на дату и месяц рождения, а только на год.

Проверки также выявили несколько случаев, когда название введенной вакцины было неверно указано в системе e-veselība - молодой человек получил правильную вакцину, а в систему неверно было введено название другой вакцины.

Эти записи в системе были исправлены.

При рассмотрении каждого факта вакцинации отдельно выяснилось, что в одном случае мать подростка настояла на вакцинации ребенка препаратом AstraZeneca. Инспекция напоминает, что вакцины AstraZeneca и Johnson & Johnson в настоящее время не рекомендуются для молодых людей.

После проверок поставщики услуги вакцинации приняли дополнительные меры безопасности для пациентов, чтобы минимизировать риски таких случаев, подчеркивает инспекция. Установлены необходимые опознавательные знаки, и после каждого случая поставщики услуги вакцинации активно связываются с родителями и семейными врачами, чтобы обеспечить наблюдение за состоянием здоровья вакцинированных.

NVD еще оценивает эти случаи и напоминает, что в случае повторного использования вакцин против Covid-19, которые запрещены для подростков, поставщик услуги вакцинации будет оштрафован на сумму до 10% от показателей за предыдущий месяц по контракту.

После проверки Инспекции здравоохранения в местах вакцинации Центр профилактики и контроля заболеваний направил письмо обеим ассоциациям семейных врачей с напоминанием о вакцинации детей и подростков от Covid-19 в соответствии с правилами. Инспекция продолжает контролировать процесс вакцинации, включая вакцинацию молодых людей и проверки во всех местах вакцинации - лечебных учреждениях и торговых центрах.