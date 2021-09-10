Сб, 11.09.2021
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Эгил Левитс, президент Латвии

Россия и Беларусь начали масштабные военные учения "Запад-2021"

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".

В этом выпуске:

  • Россия и Беларусь начали масштабные военные учения "Запад-2021"
  • Строительство трубопровода "Северный поток-2" официально завершилось
  • Совет ЕС продлил на полгода санкции за аннексию Крыма
  • Студентам предложили поучаствовать в "каруселях" на выборах
  • Марию Алехину приговорили к году ограничения свободы по санитарному делу
  • Массовая вакцинация в украинском Моршине
  • Байден обязал миллионы госслужащих сделать прививки от COVID-19

Все подробности - в новом выпуске!

Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.

 
 
 
 

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