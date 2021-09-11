Лайма Вайкуле о конфликте с Игорем Крутым: "У меня нет никакой обиды"

Журналист "Комсомольской правды" поинтересовался, как Вайкуле относится к Игорю Яковлевичу, ведь однажды он в интервью назвал певицу "предательницей", после того, как "Новая волна" ушла из Юрмалы, а исполнительница сделала свой фестиваль.

"Как я его предала? Я у себя дома сделала фестиваль. Чем я навредила ему? Больше того, изначально предлагала делать его совместно. Он просто забыл. Видимо, его захлестнуло чувство артистического соревнования... У меня нет никакой обиды. Знаю, что при встрече могу обнять его и спокойно смотреть в глаза и спрашивать, как дела. И буду переживать, если с ним что-то случится. Не знаю, что у него внутри. Это уж его проблемы", - сказала Лайма Вайкуле.

В интервью Ирине Шихман Лайма Вайкуле отметила, что сожалеет о том, что такой крупный фестиваль ушел из нашей страны: "Я считаю, что очень жалко, что "Новая волна" ушла. Было бы хорошо, чтобы все это продолжалось. Тем более, что в Латвии очень много русскоговорящих. Это я даже не понимаю, кого наказали...".

Певица подчеркнула, что поэтому теперь есть фестиваль Laima Rendezvous Jurmala.

"Хоть Игорь [Крутой - прим. редактора] и злится на меня... Говорит: "Предательница! Сделала фестиваль после того, как "Новая волна" ушла"... Он несправедливо на меня катит..." - сказала она в интервью 2020 года.

Напомним, Лайма Вайкуле обратилась к поклонникам с видеообращением, в котором сообщила, что в связи с действующими в Латвии ограничениям и актуальными правилами проведения общественных мероприятий международный фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala будет перенесен на 2022 год.