Видео ⟩ Моргенштерн: "Меня хотят уничтожить - подкинуть наркоту"

"У меня были большие проблемы с правоохранительными органами из-за дела о пропаганде наркотиков. До меня дошла информация из проверенного источника о том, что меня хотят уничтожить - подкинуть наркоту. Я обосрался как тварь! Просто не было доказательств того, что я пропагандирую запрещенные вещества. Представляете, если бы у меня нашли наркотики, все бы стало на свои места", - сказал артист в ролике, который вышел на его YouTube-канале.