В Латвии - самые недовольные в ЕС: европейцы оценили борьбу правительства против Covid-19

В Латвии только 35% населения удовлетворены работой правительства по борьбе с пандемией коронавируса, а 64% респондентов остались недовольны. Работа правительства в условиях пандемии также подверглась критике в Словакии, где удовлетворены только 36% населения, в Словении - 38%, в Испании - 39% и в Чешской Республике - 41%.

В свою очередь, работа правительства по борьбе с Covid-19 была наиболее высоко оценена в Дании, где ее положительно оценили 85% респондентов, в Люксембурге - 84%, в Нидерландах - 74%, в Финляндии - 73% и на Мальте - 69%.

В среднем 53% респондентов в ЕС оценили работу национальных правительств по борьбе с пандемией положительно, а 46% - отрицательно. В Эстонии работу правительства положительно оценили 61% населения, а в Литве - 56%.

Жители Латвии также были заметно более скептичны при оценке действий ЕС во время пандемии Covid-19 - если в среднем в Европе решениям ЕС в отношении пандемии доверяли 65% респондентов, то в Латвии - 58%.

В то же время из ответов населения Латвии следует, что им было намного легче уживаться с ограничениями из-за Covid-19, чем в среднем в других странах ЕС. В Латвии 42% респондентов заявили, что им легко или очень легко уживаться с ограничениями, 33% дали нейтральный ответ, а 25% сказали, что это было сложно или очень сложно. Для сравнения, в среднем по ЕС 35% респондентов оценили жизнь с ограничениями как легкую, а 35% оценили ее как трудную.