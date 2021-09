Умерла участница легендарного поп-дуэта Baccara

Известность к дуэту пришла после выхода первого сингла "Yes Sir, I Can Boogie". Песня возглавляла чарты в 10 странах Европы. Она стала самым продаваемым синглом женской группы того времени (продано свыше 16 миллионов копий).

После Baccara выпустила еще два альбома, но к середине 1980-х годов участницы коллектива расстались. Так появились два проекта: Baccara и New Baccara. Новой партнершей Марии Мендиолы стала Мариса Перес. Вместе они записали песни: "Touch Me", "Fantasy Boy" и "Call Me Up".