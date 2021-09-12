Умерла участница легендарного поп-дуэта Baccara

Сообщение о ее смерти появилось в соцсетях. Известно, что Мария умерла 11 сентября в Мадриде в окружении своей семьи. Об этом сообщает BBC News.

Мария Мендиола известна как одна из основательниц поп-дуэта Baccara. Она создала его вместе с Майте Матеос в 1977 году, когда они обе работали танцовщицами фламенко на острове Фуэртевентура.

Известность к дуэту пришла после выхода первого сингла "Yes Sir, I Can Boogie". Песня возглавляла чарты в 10 странах Европы. Она стала самым продаваемым синглом женской группы того времени (продано свыше 16 миллионов копий).

В 1978 году Baccara выпустила следующий сингл "Sorry, Iʼm a Lady", который также стал хитом, а после они выступили на "Евровидении", где заняли седьмое место.

После Baccara выпустила еще два альбома, но к середине 1980-х годов участницы коллектива расстались. Так появились два проекта: Baccara и New Baccara. Новой партнершей Марии Мендиолы стала Мариса Перес. Вместе они записали песни: "Touch Me", "Fantasy Boy" и "Call Me Up".

В 2008 году Мария покинула коллектив.

Любопытный факт, король российской эстрады Филипп Киркоров делал каверы на Baccara: "Уходило Лето" на самом деле называлась Cara Mia (и на русском языке в оригинале исполнялась ВИА "Веселые Ребята"). Вторым кавером была песня "Будь, что будет" - в оригинале это сигнл Baccara - Ay Ay Sailor.