В Огре произошло несогласованное мероприятие с нарушением ковид-ограничений

Вчера, 11 сентября, в Огре было зафиксировано несогласованное происшествие на стоянке у магазина.

Как пояснил Кальке, согласно первоначальной информации, Госполиция возбудила два дела об административных правонарушениях в отношении организатора мероприятия - одно за несогласованную организацию, а другое за несоблюдение требований эпидемиологической безопасности для ограничения распространения инфекции Covid-19.