В Огре произошло несогласованное мероприятие с нарушением ковид-ограничений
Полиция возбудила два дела об административных правонарушениях в связи с организацией несогласованного мероприятия в Огре, сообщает представитель Госполиции Лина Кальке.
Полиция возбудила два дела об административных правонарушениях в связи с организацией несогласованного мероприятия в Огре, сообщает представитель Госполиции Лина Кальке.
Вчера, 11 сентября, в Огре было зафиксировано несогласованное происшествие на стоянке у магазина.
Как пояснил Кальке, согласно первоначальной информации, Госполиция возбудила два дела об административных правонарушениях в отношении организатора мероприятия - одно за несогласованную организацию, а другое за несоблюдение требований эпидемиологической безопасности для ограничения распространения инфекции Covid-19.