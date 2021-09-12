Вс, 12.09.2021
Когда разгонится заболеваемость, рост вакцинации даже на космической скорости не окажет никакого влияния Лиене Ципуле, глава NMPD
Лиене Ципуле, глава NMPD

В Огре произошло несогласованное мероприятие с нарушением ковид-ограничений

ФОТО: Valsts policija

Полиция возбудила два дела об административных правонарушениях в связи с организацией несогласованного мероприятия в Огре, сообщает представитель Госполиции Лина Кальке.

Вчера, 11 сентября, в Огре было зафиксировано несогласованное происшествие на стоянке у магазина.

Как пояснил Кальке, согласно первоначальной информации, Госполиция возбудила два дела об административных правонарушениях в отношении организатора мероприятия - одно за несогласованную организацию, а другое за несоблюдение требований эпидемиологической безопасности для ограничения распространения инфекции Covid-19.


НАВЕРХ
Back