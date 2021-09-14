"Поцелуй кино" от "Балтийской жемчужины". Официальное заявление фестиваля

Каждый кадр выстроен как живописное полотно, позволяя теням и свету играть не меньшую роль, чем великолепным артистам - Оливии Колман, Колину Ферту, Джошу О’Коннору и Одессе Янг.
Новый фильм Франсуа Озона, также фаворит Каннского кинофестиваля - "Все прошло хорошо", вдохновленный двумя "оскаровскими" шедеврами - "Отцом" Флориана Зеллера и "Любовью" Михаэля Ханеке. Без преувеличения, Франсуа Озон снял лучший и самый виртуозный фильм в своей карьере.
Изящное кружево жизни одной семьи, элегантное размышление о прощении и любви, в меру сентиментальное и неожиданно оптимистичное.
Безусловно, самая ожидаемая и обсуждаемая картина фестиваля - работа культового режиссера-провокатора Пола Верховена "Одержимость". Ставший еще более радикальным, Верховен продолжает исследовать женскую сексуальность, подтверждая в очередной раз, что нарушение социальных и культурных табу для него - не хобби, а основа творческого метода. Напоенный до краев эротикой, сладострастием безумия, фильм исследует мир сексуальных пристрастий и скрытых психозов, балансируя на тонкой грани дозволенного.
Два фильма великого Педро Альмодовара, представленных им на кинофестивале в Венеции: "Человеческий голос" и "Параллельные матери" с блистательными актрисами Тильдой Суинтон и Пенелопой Крус. Две захватывающие истории "женщин на гране нервного срыва": драматичные, многослойные и безупречные актерские работы.
Берлинский кинофестиваль представлен самым экстремальным, хулиганским и политически радикальным фильмом румынского режиссера Раду Жуде, получившим главный приз фестиваля, с многообещающим названием "Неуместный трах, или Безумное порно". Используя эпатаж как эстетический вызов, инструмент для противостояния лицемерию и ханжеству, режиссер зашифровал в фильме множество культурологических посланий.
Открывается фестиваль фильмом Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе".
Это одна из самых личных работ кинорежиссера, погружающая нас в воспоминания о детстве со щемящей ностальгией запахов елочной хвои и мандаринов, новогодних утренников с "несвежим" Дедом Морозом и очаровательной Снегурочкой, неожиданно для всех превращающихся… в совершенно других персонажей. Бескомпромиссная фантасмагория, бросающая то в жар, то в холод, сюрреалистическая комедия абсурда, в которой смешались реальность и гротеск, комиксы и быт, фарс и трагедия, прошлое и настоящее… Фильм снят на основе одноименного романа Алексея Сальникова, в главных ролях заняты Чулпан Хаматова, Юлия Пересильд, Семен Серзин, Юрий Колокольников, Иван Дорн.
Также в программе фестиваля "Окно в Россию" еще два фильма: "Дело" режиссера Алексея Германа и "Паркет" Александра Миндадзе.
Для стильных и экстравагантных - традиционная "модная программа". Одна из величайших представительниц высокой моды Коко Шанель утверждала: "Люди увлекаются не модой, а теми немногими, кто ее создает". В фильмах о Коко Шанель, Ив-Сен Лоране и Жан-Поль Готье вы сможете проникнуть за кулисы модных домов и швейных мастерских, получив необходимую дозу вдохновения и восхищения талантом выдающихся французских кутюрье. Подробная программа фестиваля и расписание кинопоказов - на сайте www.balticpearl.lv .
Билеты продаются в кассе в кинотеатре Splendid Palace и кассах Biļešu Serviss.
Все билеты, приобретенные на киносеансы фестиваля "Балтийская жемчужина", будут действительны только вместе с действительным цифровым сертификатом Covid-19, подтверждающим окончание полного курса вакцинации или факт перенесенного в течение полугода заболевания Covid-19. Также при посещении мероприятия необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность.