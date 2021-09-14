Вт, 14.09.2021
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Леонид Калниньш, генерал-лейтенант

"Поцелуй кино" от "Балтийской жемчужины". Официальное заявление фестиваля

ФОТО: Кадр из видео

Сегодня, когда многим из нас так не хватает радости общения, нежности тактильного участия, сердечности объятий и дружеского тепла, "Балтийская жемчужина" дарит вам свой "поцелуй кино".

Это тот самый бесценный опыт общего сопереживания в кинозале людей, настроенных на одну волну, не утративших любопытство и вкус к подлинному киноискусству.

Фестиваль "Балтийская жемчужина" состоится с 22 по 29 сентября в двух залах кинотеатра Splendid Palace.

В этом году программа сформирована так, чтобы любители кино всех возрастов и культурных традиций могли собраться вместе в кинозале и каждый нашел бы для себя личное важное послание.

В восьми разделах кинопрограммы собраны 26 фильмов.

Киноклассика в этом году представлена тремя картинами, которые будут показаны на оригинальной кинопленке 35 мм. Две прекрасные даты - 95-летие восхитительной Мэрилин Монро и 85-летие великого Алена Делона - мы отметим фильмами, важнейшими в их карьере.

"На ярком солнце" режиссера Рене Клемана - одна из первых больших ролей актера - завораживает изнуряющей красотой кадра и держит в эмоциональном напряжении до самого финала. Но картина интересна еще и тем, что в специальном эпизоде снялись Роми Шнайдер, сопровождавшая Алена Делона на съемки, и Морис Рене, в то время очень популярный актер. Через несколько лет они встретятся снова вместе в другом прекрасном фильме - "Бассейн", в котором продолжится развитие характеров и психологическое противостояние их героев. Но это будет уже другая история…

Для Мэрилин Монро "Джентльмены предпочитают блондинок" стал первым фильмом, в котором она блистала не просто как драматическая актриса, но и как великолепная певица.

Обворожительная, изящная легкомысленная блондинка, но в то же время умная, чувствительная натура, ранимая женщина, мечтающая о любви и единственном мужчине… Великолепные актеры, роскошные костюмы и декорации, остроумные диалоги, и апофеоз всего - грандиозный номер Мэрилин Монро: "Бриллианты - лучшие друзья девушки!" (Diamonds Are a Girl’s Best Friend).

Еще один фильм в разделе киноклассики - "Синий бархат" режиссера Дэвида Линча.

Впервые в Латвии фильм будет демонстрироваться на большом экране и на кинопленке 35 мм, любезно предоставленной для показа Американской синематекой. Кинопленка была специально восстановлена к 30-летию фильма в 2016 году по инициативе Фонда Квентина Тарантино. На единственном сеансе 26 сентября картину представит рижскому зрителю профессор Виктор Фрейберг.

В этом году в программах фестиваля вы увидите новые работы Вуди Аллена ("Фестиваль Рифкина"), Педро Альмадовара ("Человеческий голос" и "Параллельные матери"), Франсуа Озона ("Все прошло хорошо"), Пола Верховена ("Одержимость"), Кирилла Серебренникова ("Петровы в гриппе"), Алексея Германа ("Дело") и многих других.

Каннский кинофестиваль традиционно представлен самыми разными и неожиданными лентами, известными именами и шокирующими историями.

Сенсация Каннского кинофестиваля 2021 - иронично-зловещий "Титан" режиссера Джулии Дюкурно, награжденный "Золотой пальмовой ветвью", - станет откровением для самых бесстрашных и отчаянных киноманов. Забудьте все, что вас шокировало до сих пор, эпатажный "Титан" взорвет ваше представление о радикализме и провокациях в кино.

Полная противоположность яростно- агрессивному "Титану" - новый фильм феноменального тайского кинорежиссера Апичатпонга Вирасетакула "Память", получивший Приз жюри Каннского кинофестиваля.

Вместе с исполнительницей главной роли Тильдой Суинтон режиссер 17 лет готовился к этому "уникальному киноэксперименту". Результат - вызывающе красивое и эмоционально экзальтированное кино, удивляющее как визуально сокрушительной формой, так и бесстрашием режиссерского решения.

Еще один из обязательных фильмов в списке каждого киномана - Drive My Car режиссера Рюсукэ Хамагути.

Никогда еще за новейшую историю Каннского кинофестиваля у критиков не было такого единодушия насчет лучшей картины: фильм превзошел литературный первоисточник (Харуки Мураками,  "Мужчины в отсутствие женщин") и получил сразу три награды: Приз за лучший сценарий, Приз ассоциации кинокритиков ФИПРЕССИ и Приз экуменического жюри. Глубокая, прекрасная, захватывающая адаптация Мураками, дразнящая нас сияющей задумчивостью лирики The Beatles, каждую секунду экранного времени дышащая величественной прозой и восхищающая чистотой стиля. Словно джин со льдом: прохладный, прозрачный и пьянящий, все головокружительней от глотка к глотку.

Фильм установил рекорд рейтинга журнала Screen, получив 3,8 балла из четырех возможных - впервые за время существования этого топа.

Драгоценной жемчужиной в кинокороне фестиваля можно по праву считать фильм "Материнское воскресенье" режиссера Евы Хассон - изысканная история о любви, возвращающая зрителей в восхитительную атмосферу Старой Англии и снятая в традициях классического британского кино.

Каждый кадр выстроен как живописное полотно, позволяя теням и свету играть не меньшую роль, чем великолепным артистам - Оливии Колман, Колину Ферту, Джошу О’Коннору и Одессе Янг. 

Новый фильм Франсуа Озона, также фаворит Каннского кинофестиваля - "Все прошло хорошо", вдохновленный двумя "оскаровскими" шедеврами - "Отцом" Флориана Зеллера и "Любовью" Михаэля Ханеке. Без преувеличения, Франсуа Озон снял лучший и самый виртуозный фильм в своей карьере.

Изящное кружево жизни одной семьи, элегантное размышление о прощении и любви, в меру сентиментальное и неожиданно оптимистичное. 

Безусловно, самая ожидаемая и обсуждаемая картина фестиваля - работа культового режиссера-провокатора Пола Верховена "Одержимость". Ставший еще более радикальным, Верховен продолжает исследовать женскую сексуальность, подтверждая в очередной раз, что нарушение социальных и культурных табу для него - не хобби, а основа творческого метода. Напоенный до краев эротикой, сладострастием безумия, фильм исследует мир сексуальных пристрастий и скрытых психозов, балансируя на тонкой грани дозволенного. 

Два фильма великого Педро Альмодовара, представленных им на кинофестивале в Венеции: "Человеческий голос" и "Параллельные матери" с блистательными актрисами Тильдой Суинтон и Пенелопой Крус. Две захватывающие истории "женщин на гране нервного срыва": драматичные, многослойные и безупречные актерские работы.

Берлинский кинофестиваль представлен самым экстремальным, хулиганским и политически радикальным фильмом румынского режиссера Раду Жуде, получившим главный приз фестиваля, с многообещающим названием "Неуместный трах, или Безумное порно". Используя эпатаж как эстетический вызов, инструмент для противостояния лицемерию и ханжеству, режиссер зашифровал в фильме множество культурологических посланий.

Открывается фестиваль фильмом Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе".

Это одна из самых личных работ кинорежиссера, погружающая нас в воспоминания о детстве со щемящей ностальгией запахов елочной хвои и мандаринов, новогодних утренников с "несвежим" Дедом Морозом и очаровательной Снегурочкой, неожиданно для всех превращающихся… в совершенно других персонажей. Бескомпромиссная фантасмагория, бросающая то в жар, то в холод, сюрреалистическая комедия абсурда, в которой смешались реальность и гротеск, комиксы и быт, фарс и трагедия, прошлое и настоящее… Фильм снят на основе одноименного романа Алексея Сальникова, в главных ролях заняты Чулпан Хаматова, Юлия Пересильд, Семен Серзин, Юрий Колокольников, Иван Дорн. 

Также в программе фестиваля "Окно в Россию" еще два фильма: "Дело" режиссера Алексея Германа и "Паркет" Александра Миндадзе.

Для стильных и экстравагантных - традиционная "модная программа". Одна из величайших представительниц высокой моды Коко Шанель утверждала: "Люди увлекаются не модой, а теми немногими, кто ее создает". В фильмах о Коко Шанель, Ив-Сен Лоране и Жан-Поль Готье вы сможете проникнуть за кулисы модных домов и швейных мастерских, получив необходимую дозу вдохновения и восхищения талантом выдающихся французских кутюрье. Подробная программа фестиваля и расписание кинопоказов - на сайте www.balticpearl.lv .

Билеты продаются в кассе в кинотеатре Splendid Palace и кассах Biļešu Serviss.

Все билеты, приобретенные на киносеансы фестиваля "Балтийская жемчужина", будут действительны только вместе с действительным цифровым сертификатом Covid-19, подтверждающим окончание полного курса вакцинации или факт перенесенного в течение полугода заболевания Covid-19. Также при посещении мероприятия необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность.


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