"Поцелуй кино" от "Балтийской жемчужины". Официальное заявление фестиваля

Для Мэрилин Монро "Джентльмены предпочитают блондинок" стал первым фильмом, в котором она блистала не просто как драматическая актриса, но и как великолепная певица.

Обворожительная, изящная легкомысленная блондинка, но в то же время умная, чувствительная натура, ранимая женщина, мечтающая о любви и единственном мужчине… Великолепные актеры, роскошные костюмы и декорации, остроумные диалоги, и апофеоз всего - грандиозный номер Мэрилин Монро: "Бриллианты - лучшие друзья девушки!" (Diamonds Are a Girl’s Best Friend).

Еще один фильм в разделе киноклассики - "Синий бархат" режиссера Дэвида Линча.

Впервые в Латвии фильм будет демонстрироваться на большом экране и на кинопленке 35 мм, любезно предоставленной для показа Американской синематекой. Кинопленка была специально восстановлена к 30-летию фильма в 2016 году по инициативе Фонда Квентина Тарантино. На единственном сеансе 26 сентября картину представит рижскому зрителю профессор Виктор Фрейберг.

В этом году в программах фестиваля вы увидите новые работы Вуди Аллена ("Фестиваль Рифкина"), Педро Альмадовара ("Человеческий голос" и "Параллельные матери"), Франсуа Озона ("Все прошло хорошо"), Пола Верховена ("Одержимость"), Кирилла Серебренникова ("Петровы в гриппе"), Алексея Германа ("Дело") и многих других.

Каннский кинофестиваль традиционно представлен самыми разными и неожиданными лентами, известными именами и шокирующими историями.

Сенсация Каннского кинофестиваля 2021 - иронично-зловещий "Титан" режиссера Джулии Дюкурно, награжденный "Золотой пальмовой ветвью", - станет откровением для самых бесстрашных и отчаянных киноманов. Забудьте все, что вас шокировало до сих пор, эпатажный "Титан" взорвет ваше представление о радикализме и провокациях в кино.

Полная противоположность яростно- агрессивному "Титану" - новый фильм феноменального тайского кинорежиссера Апичатпонга Вирасетакула "Память", получивший Приз жюри Каннского кинофестиваля.

Вместе с исполнительницей главной роли Тильдой Суинтон режиссер 17 лет готовился к этому "уникальному киноэксперименту". Результат - вызывающе красивое и эмоционально экзальтированное кино, удивляющее как визуально сокрушительной формой, так и бесстрашием режиссерского решения.

Еще один из обязательных фильмов в списке каждого киномана - Drive My Car режиссера Рюсукэ Хамагути.

Никогда еще за новейшую историю Каннского кинофестиваля у критиков не было такого единодушия насчет лучшей картины: фильм превзошел литературный первоисточник (Харуки Мураками, "Мужчины в отсутствие женщин") и получил сразу три награды: Приз за лучший сценарий, Приз ассоциации кинокритиков ФИПРЕССИ и Приз экуменического жюри. Глубокая, прекрасная, захватывающая адаптация Мураками, дразнящая нас сияющей задумчивостью лирики The Beatles, каждую секунду экранного времени дышащая величественной прозой и восхищающая чистотой стиля. Словно джин со льдом: прохладный, прозрачный и пьянящий, все головокружительней от глотка к глотку.

Фильм установил рекорд рейтинга журнала Screen, получив 3,8 балла из четырех возможных - впервые за время существования этого топа.