Пн, 13.09.2021
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Видео ⟩ Бритни Спирс выходит замуж

ФОТО: REUTERS/Mario Anzuoni/Scanpix

Американская поп-певица Бритни Спирс объявила о помолвке со своим 27-летним бойфрендом Сэмом Асгари.

C Аcгари певица поддерживает отношения уже около пяти лет. Информацию об обручении CNN подтвердил менеджер Асгари Брэндон Коэн.

Спирс и Ашгари выложили в соцсетях публикации с помолвочным кольцом.

Кольцо весом 4 карата изготовлено по дизайну нью-йоркского ювелира Романа Маляева. На внутренней стороне платинового ободка выгравирована надпись "Львица" - именно так Асгари называет невесту, пишет PeopleTalk.ru.

Накануне Сэм выкладывал фотографию этого кольца в свой Instagram, однако потом быстро ее удалил и написал следующее: "Учетная запись была взломана, это фотошоп. Успокойтесь".

Напомним, Бритни Спирс и Сэм Асгари вместе с 2016 года. Впервые он показался публике в ее музыкальном видео Slumber Party.


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