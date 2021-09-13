Видео ⟩ Бритни Спирс выходит замуж

Накануне Сэм выкладывал фотографию этого кольца в свой Instagram, однако потом быстро ее удалил и написал следующее: "Учетная запись была взломана, это фотошоп. Успокойтесь".



Напомним, Бритни Спирс и Сэм Асгари вместе с 2016 года. Впервые он показался публике в ее музыкальном видео Slumber Party.