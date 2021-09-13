Видео ⟩ Бритни Спирс выходит замуж
Американская поп-певица Бритни Спирс объявила о помолвке со своим 27-летним бойфрендом Сэмом Асгари.
Американская поп-певица Бритни Спирс объявила о помолвке со своим 27-летним бойфрендом Сэмом Асгари.
C Аcгари певица поддерживает отношения уже около пяти лет. Информацию об обручении CNN подтвердил менеджер Асгари Брэндон Коэн.
Спирс и Ашгари выложили в соцсетях публикации с помолвочным кольцом.
Кольцо весом 4 карата изготовлено по дизайну нью-йоркского ювелира Романа Маляева. На внутренней стороне платинового ободка выгравирована надпись "Львица" - именно так Асгари называет невесту, пишет PeopleTalk.ru.
Накануне Сэм выкладывал фотографию этого кольца в свой Instagram, однако потом быстро ее удалил и написал следующее: "Учетная запись была взломана, это фотошоп. Успокойтесь".
Напомним, Бритни Спирс и Сэм Асгари вместе с 2016 года. Впервые он показался публике в ее музыкальном видео Slumber Party.
SAM GOT BRITNEY A RING WITH THE WORD LIONESS ON IT IN A NOW DELETED POST 😭💍🦁💜 pic.twitter.com/KEgN2EegwE— Fan Account (@TheSpearsRoom) September 10, 2021