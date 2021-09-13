Пн, 13.09.2021
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Министр: итоги выборов в Варакляны подтверждают желание жителей присоединиться к Мадонскому краю

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Результаты муниципальных выборов в Вараклянском крае подтверждают желание жителей в будущем присоединиться к Мадонскому краю, заявил на Латвийском радио министр охраны среды и регионального развития Артур Том Плешс.

По его словам, разная явка граждан в Вараклянском и Резекненском краях объяснима. "В Варакляны результаты четко подтверждают желание жителей края присоединиться к Мадонскому краю. В свою очередь активность в Резекненском крае была низкой и сопоставима с другими самоуправлениями, где выборы прошли в июне", - сказал министр.

Плешс считает, что причины низкой явки на выборах в самоуправления сложны, эта проблема существует не только в Латвии, но и в других странах Европы.

Как сообщалось, в Вараклянском крае зарегистрирована самая высокая явка на муниципальных выборах 2021 года в Латвии - 59,39%. В свою очередь в Резекненском крае на участки пришли всего 25,97% избирателей.


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