Министр: итоги выборов в Варакляны подтверждают желание жителей присоединиться к Мадонскому краю

По его словам, разная явка граждан в Вараклянском и Резекненском краях объяснима. "В Варакляны результаты четко подтверждают желание жителей края присоединиться к Мадонскому краю. В свою очередь активность в Резекненском крае была низкой и сопоставима с другими самоуправлениями, где выборы прошли в июне", - сказал министр.
Плешс считает, что причины низкой явки на выборах в самоуправления сложны, эта проблема существует не только в Латвии, но и в других странах Европы.
Как сообщалось, в Вараклянском крае зарегистрирована самая высокая явка на муниципальных выборах 2021 года в Латвии - 59,39%. В свою очередь в Резекненском крае на участки пришли всего 25,97% избирателей.