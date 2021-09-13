Министр: итоги выборов в Варакляны подтверждают желание жителей присоединиться к Мадонскому краю

По его словам, разная явка граждан в Вараклянском и Резекненском краях объяснима. "В Варакляны результаты четко подтверждают желание жителей края присоединиться к Мадонскому краю. В свою очередь активность в Резекненском крае была низкой и сопоставима с другими самоуправлениями, где выборы прошли в июне", - сказал министр.

Плешс считает, что причины низкой явки на выборах в самоуправления сложны, эта проблема существует не только в Латвии, но и в других странах Европы.