Моргенштерн назвал лучшими артистами рэперов из Риги

"Это три мастодонта, которые для меня сейчас являются супермузыкальными", - заявил Алишер.

Рэп-исполнитель Lil Krystalll (наст. имя - Уланс Познакс) родился в Риге и на данный момент проживает в Лондоне. Второй артист - Платина (наст. имя - Роберт Плаудис) - живет в Риге, и уже давно выступает за пределами Латвии.

В середине августа Платина выпустил новый альбом из 15 песен - Sosa Muzik, в его записи приняли участие музыканты OG Buda, Big Baby Tape и Mayot. Альбом занял 1-е место в чарте Apple Music в России и 8-е место в чарте Genius в мире.

Ходят слухи, что и Егор Крид назвал Роберта лучшим исполнителем.

Кстати, презентация альбома Sosa Muzik пройдет в Риге 18 сентября в ночном клубе Studio 69. Билеты доступны на сайте Ticketshop.lv.