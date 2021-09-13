Два человека умерли от отравления в Москве: в арбузах нашли средства для уничтожения насекомых

"По результатам исследования арбузов из квартиры заболевших и из торгового предприятия "Магнит" обнаружены следы вещества для дезинсекции - уничтожения насекомых", - сказали в Роспотребнадзоре.

Как пишет "База", в арбузах нашли следы ядовитого вещества цигатрин.

В рамках уголовного дела, возбужденного после отравления людей, задержан первый подозреваемый. Это 39-летний сотрудник частной компании, который 6 сентября проводил дезинсекцию в магазине "Магнит". В Следственном комитете сообщили, что причиной смерти пожилой женщины и ее внучки стало отравление химикатами. Следствие считает приоритетной версией случившегося нарушение правил при проведении дезинсекции в магазине.

В торговой сети "Магнит" призвали "воздержаться от выводов", поскольку официально причина смерти двух человек еще неизвестна.

Что стало причиной отравления других людей, госпитализированных с Совхозной улицы, до сих пор неизвестно.

После гибели бабушки и внучки из дома, где они жили, с симптомами отравления госпитализировали несколько жильцов одного подъезда. Кроме того, с отравлением в больницу доставили двух женщин, живших в соседнем доме. Как минимум двое из госпитализированных говорили, что не ели арбуз. После массового отравления в доме, где жили почти все пострадавшие, устроили проверку. Кроме того, жильцам запретили использовать воду.