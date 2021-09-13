Пн, 13.09.2021
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Томас Бирн, госминистр Ирландии по делам Европы

Два человека умерли от отравления в Москве: в арбузах нашли средства для уничтожения насекомых

ФОТО: Pixabay

Роспотребнадзор нашел следы вещества для дезинсекции в арбузе, после употребления которого 9 и 10 сентября умерли 61-летняя женщина и ее 15-летняя внучка. Такое же вещество обнаружили в арбузах, изъятых из магазина "Магнит" на Совхозной улице, где семья купила арбуз. В рамках уголовного дела, возбужденного после отравления людей, задержан первый подозреваемый, сообщает "Медуза". 

"По результатам исследования арбузов из квартиры заболевших и из торгового предприятия "Магнит" обнаружены следы вещества для дезинсекции - уничтожения насекомых", - сказали в Роспотребнадзоре.

Как пишет "База", в арбузах нашли следы ядовитого вещества цигатрин.

В рамках уголовного дела, возбужденного после отравления людей, задержан первый подозреваемый. Это 39-летний сотрудник частной компании, который 6 сентября проводил дезинсекцию в магазине "Магнит". В Следственном комитете сообщили, что причиной смерти пожилой женщины и ее внучки стало отравление химикатами. Следствие считает приоритетной версией случившегося нарушение правил при проведении дезинсекции в магазине.

В торговой сети "Магнит" призвали "воздержаться от выводов", поскольку официально причина смерти двух человек еще неизвестна. 

Что стало причиной отравления других людей, госпитализированных с Совхозной улицы, до сих пор неизвестно.

После гибели бабушки и внучки из дома, где они жили, с симптомами отравления госпитализировали несколько жильцов одного подъезда. Кроме того, с отравлением в больницу доставили двух женщин, живших в соседнем доме. Как минимум двое из госпитализированных говорили, что не ели арбуз. После массового отравления в доме, где жили почти все пострадавшие, устроили проверку. Кроме того, жильцам запретили использовать воду.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет по Москве возбудил уголовное дело после гибели пожилой женщины и ребенка, которые, предположительно, отравились арбузом.


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