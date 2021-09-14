Художник Кристиан Бректе о хейте в свой адрес: "Мне пишут в личку, что я выродок"

"Я этому противостою. Я сильно не вдаюсь в эти комментарии. Конечно, мне пишут в личку, что я выродок, и что-то еще... Конечно, жаль, что вовлечена моя семья. [...] Я понимаю, что есть люди, которые не хотят углубляться в некоторые вещи" - сказал Бректе на шоу Dž. Spot в гостях у Дж. Дж. Джилинджера и Иевы Адамс.

Он понимает, что живет в таком обществе, и, поскольку ему следует защищать свою живопись, он должен всему этому противостоять.

Художник также подчеркнул: "Я никогда не делал ни одну свою работу как такую преднамеренную провокацию со стопроцентной силой".

Напомним, на улице Акас в Риге по инициативе фонда Mākslai vajag telpu появилась фреска "Посвящение Джемме Скулме" (Veltījums Džemmai Skulmei). Автором стал современный латвийский художник Кристиан Бректе.

Галерея: Мурал "Посвящение Джемме Скулме"

Работа вызвала сотни комментариев. Появились самые разные мнения. Начиная с того, что если родители детей не могут объяснить, что это искусство и это видение художника, то смогут ли они вообще что-либо объяснить, заканчивая предложением найти подъемник, купить краски и закрасить картину.

Напомним, в ночь на 1 сентября мурал Кристиана Бректе, созданный на стене 40-й средней школы в Риге, был поврежден. Фонд Mākslai vajag telpu по поводу произошедшего обещал связаться с Госполицией.