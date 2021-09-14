Латвийский блогер после купания в море осталась без ресниц, а Саманта Тина готова создать семью

Популярный латвийский блогер осталась без ресниц после купания в море

Во время съемок шоу "Четверо на чемоданах" в Греции инфлюенсер Лаура Кисе (Laurlācis) после купания в Средиземном море осталась без ресниц и со спутанными волосами.

"Кто бы мог подумать пойти поплавать с косметикой на лице и наращенными волосами, которые становятся мокрыми и тяжелыми, на самом деле невозможно. Вода не была явно бирюзовой, но это была самая чистая вода, в которой я когда-либо была. Необычно круто, нереально соленая вода", - говорит красавица.

"У девушки много лишнего с собой - хорошо, не силикон и приделанный зад, но лишние волосы в 19 лет. Ресницы, еще что-то. Разве это необходимо?" - отмечает коллега Лауры по проекту Магоне Шутовиене.

В свою очередь Лаурис Рейникс поторопился успокоить Лауру и сказать, что и без накладных ресниц она выглядит очень хорошо.

Саманта Тина готова создать семью

Латвийская певица Саманта Тина призналась, что готова создать семью. Об этом она рассказала на шоу Kad viņas satiekas на канале STV Pirmā.

"Моя цель сейчас, как зрелой женщины, состоит в том, чтобы иметь семью - с этим нужно разобраться. Моя мама спросила меня, может ли она ждать внуков, чтобы отправить их в музыкальную школу. Да, я действительно сейчас склоняюсь к тому, чтобы создать семью. Именно так. Это мой манифест. Человек предполагает, а Бог располагает", - заметила она.

О мужчине, которого она хотела бы видеть рядом с собой, Саманта говорит: "Вы никогда не получите человека, которого вы загадали. Никто не идеален. Мы можем получить полный набор, только купив машину с полным пакетом. В принципе, я хочу, чтобы он принял меня такой, какая я есть, со всеми моими плюсами и минусами. Чтобы он принял то, чем я занимаюсь. Я определенно знаю, что я не буду той женщиной, которая готовит дома завтрак, обед, ужин, но никто не умрет от голода. Конечно, дети многое изменят. Все будет хорошо".

Саманта отметила, что многому научилась в своих предыдущих отношениях и сильно выросла. Она очень занятая и загруженная женщина, но также хочет чувствовать связь со своим любимым человеком, даже находясь в разных странах: "Для меня важны не я и ты, а мы".