Пн, 13.09.2021
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В Праге задержан россиянин Франчетти: он участвовал в аннексии Крыма

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".

В этом выпуске:

  • В аэропорту Праги задержан гражданин России, объявленный в международный розыск
  • Масштабные военные учения "Запад-2021"
  • Польша зафиксировала более 500 попыток мигрантов попасть в страну 7:55 - На Донбассе погибшие и раненые
  • Навальный утверждает, что в колонии препятствуют его общению с адвокатами
  • Бывший руководитель штаба Навального в Якутии идет в Госдуму 15:03 - В Иркутской области разбился самолёт L-410
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В аэропорту Праги задержан гражданин России, объявленный в международный розыск

Активиста "Крымской весны", 48-летнего россиянина Александра Франчетти задержали в Праге по запросу Украины, решается вопрос о его экстрадиции. В Украине ему грозит до 8 лет тюрьмы за создание незаконного вооруженного формирования и "участие в оккупации Крыма РФ". Франчетти жил в Чехии с конца 90-х.

Все подробности - в новом выпуске!

Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.

 
 
 
 

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