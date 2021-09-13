В Праге задержан россиянин Франчетти: он участвовал в аннексии Крыма
TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
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В аэропорту Праги задержан гражданин России, объявленный в международный розыск
Активиста "Крымской весны", 48-летнего россиянина Александра Франчетти задержали в Праге по запросу Украины, решается вопрос о его экстрадиции. В Украине ему грозит до 8 лет тюрьмы за создание незаконного вооруженного формирования и "участие в оккупации Крыма РФ". Франчетти жил в Чехии с конца 90-х.
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