В Праге задержан россиянин Франчетти: он участвовал в аннексии Крыма

Активиста "Крымской весны", 48-летнего россиянина Александра Франчетти задержали в Праге по запросу Украины, решается вопрос о его экстрадиции. В Украине ему грозит до 8 лет тюрьмы за создание незаконного вооруженного формирования и "участие в оккупации Крыма РФ". Франчетти жил в Чехии с конца 90-х.