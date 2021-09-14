В Марупе установлены незаконные "лежачие полицейские": водители обеспокоены

Несколько недель назад на улице Силапутниню в Марупе также появились два "лежачих полицейских", однако, Улдис, зритель передачи Bez Tabu, считает, что они были установлены неумело. По его мнению, искусственная неровность, перед которой не установлены дорожные знаки о разрешенной скорости в 50 км/ч может привести к повреждению автомобиля, что поднимает вопрос о том, кто возьмет за это ответственность. Также Улдис не уверен, кто будет координировать размещение спорных объектов и согласовано ли оно вообще.

Мужчины, работающие недалеко от "лежачего полицейского" в комментарии для передачи отметили, что искусственные неровности относительно высокие, поэтому автомобили с низкой подвеской регулярно царапают нижнюю часть. Жители местных домов, перед которыми появились "лежачие полицейские", перед камерой не захотели раскрывать, кто организовал эту постройку.

Искусственные неровности на улице в Марупе ФОТО: Ekrānuzņēmums no "Bez Tabu"

Другие жители Марупе по-разному относятся к "лежачим полицейским". Некий автомобилист указывает, что, с его точки зрения, это препятствие, которое необходимо преодолеть, а для граждан это - повышение безопасности. Одна из жительниц Марупе отмечает, что движение на близлежащей BMX-трассе довольно интенсивное, и, возможно, кто-то захотел принять превентивные меры против превышения скорости. По ее словам, однако, не было замечено, чтобы в этом районе кто-то слишком "несся".