В Марупе установлены незаконные "лежачие полицейские": водители обеспокоены

Искусственная неровность, или так называемый "лежачий полицейский" - очень эффективный способ снизить скорость транспортных средств. Поэтому неудивительно, что ответственные люди, заботящиеся о собственной безопасности и безопасности своих ближайших родственников, любят видеть подобные объекты инфраструктуры на улицах возле своих домов.
Несколько недель назад на улице Силапутниню в Марупе также появились два "лежачих полицейских", однако, Улдис, зритель передачи Bez Tabu, считает, что они были установлены неумело. По его мнению, искусственная неровность, перед которой не установлены дорожные знаки о разрешенной скорости в 50 км/ч может привести к повреждению автомобиля, что поднимает вопрос о том, кто возьмет за это ответственность. Также Улдис не уверен, кто будет координировать размещение спорных объектов и согласовано ли оно вообще.
Мужчины, работающие недалеко от "лежачего полицейского" в комментарии для передачи отметили, что искусственные неровности относительно высокие, поэтому автомобили с низкой подвеской регулярно царапают нижнюю часть. Жители местных домов, перед которыми появились "лежачие полицейские", перед камерой не захотели раскрывать, кто организовал эту постройку.
Другие жители Марупе по-разному относятся к "лежачим полицейским". Некий автомобилист указывает, что, с его точки зрения, это препятствие, которое необходимо преодолеть, а для граждан это - повышение безопасности. Одна из жительниц Марупе отмечает, что движение на близлежащей BMX-трассе довольно интенсивное, и, возможно, кто-то захотел принять превентивные меры против превышения скорости. По ее словам, однако, не было замечено, чтобы в этом районе кто-то слишком "несся".
Чтобы выяснить, как законны установленные "лежачие полицейские", TV3 обратилось в Марупскую краевую думу, чей представитель Илзе Жука подтвердила, что установка не было согласована, и ведется расследование. Она добавила: хотя это частная улица, и жители могут выполнять как ремонт покрытия, так и другие работы, для этого необходимо разрешение Строительного управления Марупского края.