Мальчик ушел в лес с девочкой, а вернулся один. "Яма" - драма, которая старается казаться триллером

Мирная латвийская деревенька. 10-летний Маркус (дебютант Дамир Онацкис) убегает в лес поиграть с соседской девочкой Эмилией, но возвращается один. Обезумевшая от страха мать кидается на поиски дочери, а Маркус становится в деревне практически изгоем и ищет утешения у странного отшельника по кличке Моряк, живущего на краю леса…

Кадр из фильма "Яма" ФОТО: Пресс-фото

Даце Пуце - кинорежиссер, продюсер, преподаватель - снимает уже много лет. В ее портфолио долгое время числились музыкальные видео, рекламы и короткометражки, а поворотный момент случился в этом году - с выходом полнометражной "Ямы".

До экранов Латвии фильм дошел, уже пройдя несколько фестивальных отборов: в послужном списке Bedre - главный приз на кинофестивале в немецком Любеке, награда в Москве, а также смотры в Эстонии, США, Китае и Южной Корее, а право на прокат фильма в Старом Свете приобрела компания со звучным названием HBO Europe.

ФОТО: Пресс-фото

Россыпь фестивалей неудивительна: "Яма" - плоть от плоти европейское кино - драматичное и надрывное, время от времени осторожно переступающее черту привычной широкому зрителю жанровости. Первое такое путешествие фильм Пуце совершает в самом начале, когда едва начавшаяся история уже оставляет стойкое ощущение подросткового психологического триллера (в памяти довольно явно всплывает "Параноид-парк" Гаса Ван Сента) или как минимум классической советской страшилки о злополучиях маленьких детей в лесу.

Атмосферность затаившейся опасности не в последнюю очередь создает коллаборация постановщицы с сыном Валтером Пуце (участником музыкального коллектива Dagamba), чья напряженная виолончель особенно выразительна, когда в кадре царит мрак или вовсе - непроглядная ночь.

Кадр из фильма "Яма" (Bedre) ФОТО: Пресс-фото

Пугать, впрочем, "Яма" намерена очень дозированно, и по окончании пролога история плотно встает на рельсы семейной драмы, а действие из мрачноватого пролеска окончательно переносится в латвийский поселок, населенный, впрочем, драматичными героями - бабушкой Маркуса (Даце Эверса), неблагополучной семейной парой (Эгон Домбровскис и польская актриса Агата Бузек - снималась с Джейсоном Стэйтемом и Робертом Паттинсоном) и другими.

Сюжетная же цель для героя формируется и того позднее - при знакомстве с таинственным Моряком (удивительнейшая Индра Бурковска - не спрашивайте, в чем подвох!) - грузным медведеобразным мужиком, который случайно становится для мальчика наставником и дарит тому столь необходимый жизненный ориентир.

Каждое из этих стилевых путешествий хорошо проработано, поставлено и снято (за лачугу нелюдимого Моряка тянет отдельно поблагодарить художника Лауру Дишлере), а если первоплановые персонажи иногда и кажутся слегка ненаполненными, то это с лихвой компенсируют яркие исполнители плана второго - в особенности Бурковска и Домбровскис.

Видео: Трейлер фильма "Яма" (Bedre)

Проблема же скрывается не в низком качестве составных частей фильма (с этим как раз все в порядке), а в их неспособности естественно сосуществовать друг с другом. Что тому причиной - слишком разная природа литературного первоисточника (напомню, это несколько рассказов) или допустимая для дебютанта профессиональная шероховатость - сказать трудно, но складывается впечатление, что из фильма без вреда для основной истории можно выреза́ть целые эпизоды, что, конечно, не радует.