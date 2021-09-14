Объединение Riga Stand Up приглашает на большой отчетный концерт

В уютном зале развлекательного центра АТТА (ул. Краста 60) вы сможете услышать свежие шутки и наблюдения от самых активных латвийских комиков. Каждую неделю артисты выступают на "открытых микрофонах", чтобы подготовить лучший материал для отчетного концерта.

В рамках мультикультурного юмористического шоу 4 комика выступят на русском, 2 на латышском и 2 на английском языке!

ФОТО: Пресс-фото

Объединение Riga Stand Up уже 5 лет делает качественную комедию на русском языке во всех странах Балтии и за ее пределами, в его активе сотни открытых микрофонов, десятки больших концертов и выступления на одной сцене со звездами стендапа первой величины. Их позитив и энергетика моментально "взрывают" зал. С плохим настроением от этих парней и девчонок не уходит никто! И в конце сентября они снова поделятся своим самым свежим и качественным материалом.

В разных точках зала будут работать фудкорты, где можно будет заказать напитки и поесть до начала концерта.

Внимание! Концерт пройдет с соблюдением санитарных мер, которые будут действовать на момент 25.09.2021. Поэтому, чтобы посетить мероприятие, будет необходимо предъявить сертификат о вакцинации или сертификат о перенесенном заболевании covid-19 в течение последних полугода (а также паспорта или ID-карты). Либо можно предъявить сертификат об отрицательном ПЦР-тесте (действителен 2 дня) или отрицательном антигенном тесте (действителен 6 часов)

Вход - с 18:00. Начало мероприятия - в 19:00. Билеты в продаже в кассах и на сайте www.bilesuserviss.lv