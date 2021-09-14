Вт, 14.09.2021
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Кришьянис Кариньш, премьер-министр

В Подмосковье жители вышли на акцию протеста после убийства 67-летней женщины

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".

В этом выпуске:

  • Жители подмосковного поселка Бужаниново второй вечер подряд устраивают протестную акцию после убийства 67-летней женщины.
  • Владимир Путин объявил, что уходит в самоизоляцию. Президент объяснил это тем, что накануне целый день общался с заболевшим коронавирусом.
  • На фоне роста заболеваемости коронавирусом в Украине вводят ковид-паспорта. Как это будет работать.
  • Журналисты "Важных историй" нашли у сотрудницы главы МИД России Сергея Лаврова имущества на миллиард рублей. Кто такая Светлана Полякова?

Жители подмосковного поселка Бужаниново второй вечер подряд устраивают протестную акцию после убийства 67-летней женщины

До тысячи жителей поселка Бужаниново в Подмосковье вышли на "народный сход" из-за того, что была убита и изнасилована 67-летняя пенсионерка. Они требовали закрыть общежитие для мигрантов, работников местного завода. После схода 2 мигранта были задержаны, глава Подмосковья приказал закрыть общежитие

Все подробности - в новом выпуске!

Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.

 
 
 
 

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