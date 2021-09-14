В Подмосковье жители вышли на акцию протеста после убийства 67-летней женщины
TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
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Жители подмосковного поселка Бужаниново второй вечер подряд устраивают протестную акцию после убийства 67-летней женщины
До тысячи жителей поселка Бужаниново в Подмосковье вышли на "народный сход" из-за того, что была убита и изнасилована 67-летняя пенсионерка. Они требовали закрыть общежитие для мигрантов, работников местного завода. После схода 2 мигранта были задержаны, глава Подмосковья приказал закрыть общежитие
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