В Подмосковье жители вышли на акцию протеста после убийства 67-летней женщины

До тысячи жителей поселка Бужаниново в Подмосковье вышли на "народный сход" из-за того, что была убита и изнасилована 67-летняя пенсионерка. Они требовали закрыть общежитие для мигрантов, работников местного завода. После схода 2 мигранта были задержаны, глава Подмосковья приказал закрыть общежитие