В солиста группы "25/17" Бледного стреляли. Задержан подозреваемый

Вечером 12 сентября между рэп-исполнителем и молодым человеком произошел конфликт. В Бледного несколько раз выстрелили из травматического пистолета. По данным Telegram-канала "112" и "Комсомольской правды", в нападении подозревают 18-летнего Сергея Короленкова. У него изъяли и отправили на экспертизу "предмет, конструктивно схожий с оружием", сказали в МВД. Задержанный утверждал, что это аэрозольный пистолет.

На допросе Короленков рассказал о конфликте между его компанией и компанией Бледного. Он отметил, что музыкант угрожал ему убийством. Молодой человек утверждает, что начал стрелять, когда рэпер "понесся на нас, дабы просто убить, как он выражался". После первого выстрела Бледный не остановился. Видеозаписи с места происшествия свидетельствуют, что после первого выстрела Короленков решил убежать. Музыкант бросился за ним. Тогда Сергей выстрелил в Бледного второй раз. Тот упал, но опять поднялся и бросился в погоню.