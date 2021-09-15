Презентация Apple: компания показала iPhone 13 и часы с увеличенным экраном

iPhone 13 обладает большей памятью (до одного террабайта у модели "pro" и до 512 гигабайт у стандартных вариаций. Как и ожидалось, новый телефон может работать в активно развивающихся мобильных сетях пятого поколения (5G). В компании также обещают, что телефон будет дольше держать заряд.

Корреспонденты Би-би-си отмечают, что большинство усовершенствований новой модели айфона нельзя считать революционными - они лишь относительно немногим отличаются от предыдущих моделей. Кроме того, сегодняшняя презентаця Apple оказалась в тени сообщений о новой уязвимости в операционной системе ее мобильных устройств.

Новые Apple Watch

Во время презентации Apple представила следующую версию своих "умных часов" - Apple Watch 7, размер экрана в которых будет больше, чем в предыдущих моделях. Немного изменен и дизайн.

Глава Apple Тим Кук во время презентации на фоне снимка iPhone 13 ФОТО: Apple

В компании обещают, что экран новых часов будет ярче и ими будет проще управлять. Устройство обладает повышенной защитой от песка, его также можно будет быстрее заряжать. Цена на новые часы будет начинаться от 399 долларов.

Впрочем, как недавно сообщало агентство Bloomberg, производство новых часов может столкнуться с задержками из-за проблем с поставками составляющих. Во время презентации компания заявила, что купить седьмую версию часов можно будет "позже в течение осени", хотя новый айпад доступен для покупателей уже со следующей недели.

На презентации компания также представила новую бюджетную модель iPad, оборудованную последней версией ее чипа A13. В Apple обещают, что устройство будет работать быстрее, усовершенствованы также его камеры - как фронтальная, так и основная.

За презентацией Apple можно было в прямом эфире следить в YouTube и на сайте компании.

Кроме того, компания наконец решила обновить iPad Mini - последнее по счету, пятое поколение уменьшенного айпада было выпущено еще в 2019 году. Дизайн нового устройства будет напоминать "квадратные" профессиональные модели айфонов и айпадов (линейка "pro"), он также сможет работать в мобильных сетях пятого поколения и позволит записывать видео в разрешении 4К.

Ставка на 5G

Предыдущая модель айфона iPhone 12 была представлена в октябре прошлого года. Обычно презентации новых продуктов Apple проходят в сентябре, но в 2020-м ее решили немного задержать из-за пандемии коронавируса.

iPhone 12 был первой моделью айфона с возможностью работы в сетях 5G ФОТО: Reuters

Главной новинкой iPhone 12 стала именно возможность работать в мобильных сетях пятого поколения (5G) - там, где они есть. В России сети 5G повсеместно пока не работают, но их начинают опробовать в отдельных точках.

Однако в западных странах, в том числе в США и Великобритании, связь пятого поколения активно развивается, и мобильные компании, как ожидается, будут активно пытаться заинтересовать клиентов новыми технологиями, отмечает Рейтер.

"Судя по всему, за последние полгода масштаб [сетей 5G] значительно вырос, - цитирует агентство представителя компании Creative Strategies Бена Баджарина. - Компани хотят, чтобы люди покупали новые устройства. И они будут вести агрессивную маркетинговую компанию".