Северная Корея провела испытания двух баллистических ракет
Северная Корея осуществила 15 сентября запуски двух баллистических ракет в сторону Японского моря, сообщает "Медуза" со ссылкой на источник.
Северная Корея осуществила 15 сентября запуски двух баллистических ракет в сторону Японского моря, сообщает "Медуза" со ссылкой на источник.
По данным японских и южнокорейских военных, ракеты были выпущены из центральных районов КНДР и упали в море за пределами исключительной экономической зоны Японии.
Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга назвал испытания нарушением резолюции Совбеза ООН.
Как сообщалось, в конце прошлой недели Северная Корея провела испытания крылатых ракет дальнего радиуса действия нового типа, сообщило в понедельник официальное новостное агентство Пхеньяна KCNA, назвав ракеты "чрезвычайно значительным стратегическим оружием".
Предыдущие испытания баллистических ракет в КНДР, фиксировавшиеся иностранными разведками, прошли 25 марта 2021 года.
Напомним, на КНДР из-за ядерной программы государства и испытания баллистических ракет были наложены международные санкции.