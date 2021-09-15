Ср, 15.09.2021
Мы запланировали использовать три автобуса, чтобы объехать все микрорайоны Риги по заранее составленному маршруту. Эва Юхневича, руководитель отдела проекта вакцинации
Эва Юхневича, руководитель отдела проекта вакцинации

Северная Корея провела испытания двух баллистических ракет

ФОТО: AP/Scanpix

Северная Корея осуществила 15 сентября запуски двух баллистических ракет в сторону Японского моря, сообщает "Медуза" со ссылкой на источник.

По данным японских и южнокорейских военных, ракеты были выпущены из центральных районов КНДР и упали в море за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Дальность полета - 800 километров.

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга назвал испытания нарушением резолюции Совбеза ООН.

Как сообщалось, в конце прошлой недели Северная Корея провела испытания крылатых ракет дальнего радиуса действия нового типа, сообщило в понедельник официальное новостное агентство Пхеньяна KCNA, назвав ракеты "чрезвычайно значительным стратегическим оружием".

Предыдущие испытания баллистических ракет в КНДР, фиксировавшиеся иностранными разведками, прошли 25 марта 2021 года.

Напомним, на КНДР из-за ядерной программы государства и испытания баллистических ракет были наложены международные санкции.


НАВЕРХ
Back