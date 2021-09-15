За Михаила Ефремова вступились десятки артистов: подробности кассационного суда по делу актера

прокурор рассказал о неспособности Ефремова приносить пользу обществу.

"Не считаю необходимым снижать срок. Считаю необходимым сказать, что Михаил Олегович не может принести пользу обществу в принципе в связи с ухудшением состояния здоровья", - рассказал обвинитель.

Обращение Ефремова

Сам артист поделился, что его жизнь подкосилась в 2019 году, когда после долго болезни скончалась его мать, после также умерла художественный руководитель театра "Современник" Галина Волчек. По словам Ефремова, именно тогда, не выдержав трудностей, он начал пить. "Тогда как черт из табакерки появился адвокат Эльман Пашаев, началось своеобразное адвокатское шоу. Я до сих пор не могу себе простить, что не остановил его в агрессивных и резких высказываниях. Потом я получил, сколько получил", - поделился артист.

Также на заседании Ефремов заявил, что ему не интересно, был ли курьер Сергей Захаров во время ДТП пристегнут, и всю ответственность за случившееся он берет на себя. Ранее артист просил о смягчении приговора, подозревая, что погибший не был пристегнут. Также актер попросил о снисхождении отметив, что у него было время раскаяться в случившемся.

Обращение знаменитых актеров

Адвокаты предоставили суду письмо от 46 деятелей культуры с просьбой смягчить артисту приговор.

В списке знаменитых артистов-подписантов обращения, по данным kp.ru оказались: Константин Хабенский, Сергей Безруков, Сергей Гармаш, Валерий Тодоровский, Гоша Куценко, Олег Меньшиков, Александр Митта, Дмитрий Харатьян, Юрий Стоянов, Гарик Сукачев, Татьяна Догилева, Евгения Добровольская, Ян Цапник, Алена Бабенко, Ирина Апексимова, Алексей Гуськов, Сергей Галанин, Олег Митяев, Ольга Дроздова, Михаил Горевой, Александр и Екатерина Стриженовы, Александр Маршал, Александр Скляр, Юрий Башмет и прочие.

Однако, сторона обвинения во главе с Александром Добровинским не приняла документы по формальным причинам - из-за проблем оформления.

"Почему подписи не заверены у нотариуса? Мало ли кто мог поставить автограф за этих людей!" - возмутился он.

Один из адвокатов был готов ручаться за каждого из подписантов, но суд приобщил к делу только характеристику Ефремова из колонии и медицинскую справку.

Авария

Авария, за которую Ефремова приговорили к лишению свободы, произошла 8 июня 2020 года центре Москвы. Пьяный актер за рулем внедорожника выехал на встречную полосу и врезался в фургон курьера Сергея Захарова, который впоследствии скончался от полученных травм. Ефремову назначили 8 лет колонии, после апелляции срок на полгода снизили.

P.S. Интрига от Эльмана Пашаева

Бывший защитник Ефремова Эльман Пашаев в разговоре с "КП-Ставрополь" пообещал, что после кассации он намерен шокировать всех ранее неизвестным видео с заседания суда, которую тот недавно случайно нашел у себя на телефоне. Оно, по словам экс-защитника, может изменить все.

"Псевдозащитники, псевдожурналисты и псевдополитики твердили, как я плохо защищал Ефремова. Но до сих пор я ни от кого не услышал, в чем был непрофессионализм. Но есть у меня видео из зала суда... (...) Думаю, российский народ поймет все, если увидит его. Весь русскоязычный мир все поймет!" - поднял интригу Пашаев.