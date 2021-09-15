На Фарерских островах убили 1480 дельфинов. Китобои говорят, что это было ошибкой

Прошлый рекорд, 1200 дельфинов, был установлен в 1940 году. Также охотники забивали большие стаи в 1879 году (900 дельфинов) и в 1938 году (854 особи), говорит Миккельсен.

On Sunday night a super-pod of 1428 Atlantic White-Sided Dolphins was driven for many hours and for around 45 km by speed boats and jet-skis into the shallow water at Skálabotnur beach in the Danish Faroe Islands, where every single one of them was killed. https://t.co/uo2fAPhCDq — Sea Shepherd (@seashepherd) September 14, 2021

"Люди в шоке"

"Это было большой ошибкой, - сказал в интервью Би-би-си глава фарерской ассоциации китобоев Олавур Сьюрдарберг. - Когда нашли стаю, то сначала решили, что в ней всего 200 дельфинов".

Настоящий размер стаи поняли, только когда уже начали их убивать, уверяет он. Сам Сьюрдарберг в охоте не участвовал.

"Кто-то должен был что-то сделать, - говорит он. - Большинство людей шокированы произошедшим".

Тем не менее, уточняет он, охоту санкционировали местные власти, и законов она не нарушала.

Такая охота не считается коммерческой и часто начинается спонтанно, когда рыбаки какой-нибудь деревни замечают большую стаю дельфинов. Чтобы принять в ней участие, китобою нужен сертификат.

Представитель островов в парламенте Дании Сьюрдур Скааль посетил место происшествия и заявил, что увидевшие охоту люди были в ярости.

Однако он считает, что охота проходит гуманно. Фарерские китобои используют специальный гарпун, с помощью которого дельфинам и китам перерубают позвоночник, а затем перерезают горло.

Таким образом, подчеркнул Скааль, животное умирает быстро.

"Это намного лучше, чем держать в заточении коров и свиней", - добавил он.

С ним не согласны зоозащитники из организации Sea Shepherd. Они считают, что на деле животное в ходе такой охоты может долго мучиться.

"Гринды и дельфины порой долго умирают на пляже, камнях или просто на мелководье на глазах у своих родственников", - говорят в организации.

Сильный резонанс

Опросы показывают, что большая часть жителей островов не одобряет убийство китов и дельфинов.

По словам журналиста местного радио Kringvarp Foroya Трондура Олсена, в ходе опроса, проведенного после произошедшего массового убийства дельфинов, более 50% респондентов высказались против охоты на гринд, чуть больше 30% заявили, что одобряют ее.

Однако в более раннем опросе за охоту высказывались около 80% респондентов.

Лодка и дельфины ФОТО: Getty Images

Фарерскую охоту на китов критикуют уже много лет. Иногда на нее обращает внимание широкая публика - так произошло, например, после выхода на Netflix документального фильма Seaspiracy.

Но на этот раз убийство дельфинов вызвало очень сильный негативный отклик, говорят местные жители.

"Сейчас на нас смотрит много людей из других стран. Я подозреваю, что власти готовятся к серьезному резонансу", - говорил Олсен.