Лысеющий старикашка? Баста в новом образе шокировал фанатов

Макушка исполнителя "освободилась" от волос, а вокруг они остались - неухоженные и растрепанные.

Необычный образ Баста сопроводил якобы разговором по телефону:

"Слушай сюда, ты, подонок…

Я даю тебе ровно 30 минут, чтобы ты вернул мне мою мохнатую верхушку".

Неназванному абоненту певец угрожает "возмездием".

Реакция подписчиков

Небольшой по длительности видеоролик собрал уже свыше 500 тысяч просмотров, количество комментариев же перевалило за тысячу.

Так,

любимого певца поклонники назвали Доном Корлеоне, братом деда Макара,

а еще посоветовали оставить усы, чтобы образ получился похожим на Ленина.

Сам исполнитель никаких комментариев под видео не оставил, подписав его лишь словом "Подонок", а на следующий день выставил фото, на котором вновь предстал в привычном образе, чем, вероятно, успокоил подписчиков.