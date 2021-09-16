Лысеющий старикашка? Баста в новом образе шокировал фанатов
Популярный российский рэпер Василий Вакуленко (Баста) опубликовал в своем Instagram видеоролик, в котором предстал перед поклонниками в неожиданном образе.
Популярный российский рэпер Василий Вакуленко (Баста) опубликовал в своем Instagram видеоролик, в котором предстал перед поклонниками в неожиданном образе.
Макушка исполнителя "освободилась" от волос, а вокруг они остались - неухоженные и растрепанные.
Необычный образ Баста сопроводил якобы разговором по телефону:
"Слушай сюда, ты, подонок…
Неназванному абоненту певец угрожает "возмездием".
Реакция подписчиков
Небольшой по длительности видеоролик собрал уже свыше 500 тысяч просмотров, количество комментариев же перевалило за тысячу.
Так,
а еще посоветовали оставить усы, чтобы образ получился похожим на Ленина.
Сам исполнитель никаких комментариев под видео не оставил, подписав его лишь словом "Подонок", а на следующий день выставил фото, на котором вновь предстал в привычном образе, чем, вероятно, успокоил подписчиков.
На фотографии "в образе", впрочем, нетрудно увидеть довольно явную границу грима, из чего можно сделать вывод, что такое "преображение" - не радикальная и сомнительная смена имиджа, а часть артистической работы Басты. Для какого именно проекта и как будет использоваться новое амплуа - пока загадка.