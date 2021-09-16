Умер муж Ирины Хакамады

В ночь на 15 сентября Хакамада опубликовала в Stories ссылку на подборку музыки, подписав ее: "Последний сэт мужа. Он ушел...".

Подробности его смерти не сообщаются. Известно, что у предпринимателя были проблемы с сердцем.

Владимир Сиротинский являлся главой компании Lingualeo. Он был четвертым супругом Хакамады. Она познакомилась с ним, когда ушла от третьего мужа. Финансовый аналитик Сиротинский поразил ее интеллектом, обаянием и мужской харизмой. Ирина Муцуовна не раз объясняла, что у них с мужем свободные отношения.

В 1997 году у пары в 1997 году родилась дочь Мария, у которой диагностирован синдром Дауна. Недавно девушке исполнилось 24 года.

Последний раз Сиротинский появился на странице Хакамады в Instagram шесть недель назад. На снимке запечатлены супруги и их дочь на отдыхе в Израиле.