Вскрылись подробности развода Насти Ивлеевой и Элджея, а Михаил Пореченков устроил драку в аэропорту?

Вскрылись новые подробности развода Насти Ивлеевой и Элджея

Вот уже которую неделю не утихают разговоры о разводе телеведущей Насти Ивлеевой и рэп-исполнителя Элджея. Портал Day.ru сообщает, что блондинка якобы получила хорошие отступные при разводе.

Причины развода тщательно скрываются, по данным источников, и не зря. Инсайндеры сообщают, что между бывшими супругами якобы был заключен интересный брачный договор.

За несколько лет брака Ивлеева вместе с Алексеем Узенюком приобрели загородный дом, квартиру в Москве и несколько дорогих автомобилей. Общая стоимость имущества оценивается примерно в 140 миллионов рублей (около 1,6 миллиона евро).

По данным журналистов, в договоре написано, что все недвижимое имущество достается одной стороне, а движимое - тому, кто им пользовался. При этом вторая сторона якобы получает компенсацию за свою долю.

"При разводе Ивлеева забирает все имущество, полагающееся ей по брачному контракту, взамен за молчание об обстоятельствах их расставания", - цитируют желтые СМИ Telegram-канал "Курятник".

Следует добавить, что ни Ивлеева, ни Узенюк не раскрывают причины их расставания. Но некто сообщил журналистам, что якобы инициатором разрыва был Элджей - он устал от ревности жены и ушел в загул.

А как вы думаете, кто был инициатором развода?

Михаил Пореченков устроил драку в аэропорту?

52-летний российский актер театра и кино Михаил Пореченков угодил в очередной скандал. На днях в СМИ сообщили, что он устроил кровавую потасовку с одним из пассажиров в аэропорту Салехарда.

"Экспресс-газета" пишет, что на данный момент Михаил Евгеньевич находится с гастролями на Ямале.

Пореченков якобы повздорил с мужчиной, который летел из Салехарда в Ноябрьск, и решил проучить его физически, сообщает издание Ura.ru.

"В автобусе, который подвозит пассажиров из здания аэровокзала к трапу самолета, с одним из местных пассажиров произошла словесная перепалка, которая переросла в драку", - цитирует "Экспресс-газета" свидетеля.

Мужчин разняли другие пассажиры, находившиеся в автобусе. По предварительным сведениям, обошлось без серьезных травм. Полицию не вызывали, чтобы не задерживать рейс.