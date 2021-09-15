Ср, 15.09.2021
Кризис уже начался, если можно так сказать. Ограничений на бумаге нет, а на практике они уже есть. Роналд Миллерс, владелец региональных кафе
Роналд Миллерс, владелец региональных кафе

Во власти "Талибана". К чему пришел Афганистан спустя один месяц?

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".

В этом выпуске:

  • Команда Алексея Навального опубликовала свои предложения для "Умного голосования". Большинство из альтернативных кандидатов – коммунисты.
  • На неподконтрольных Киеву территориях идет предвыборная агитация. Власти Украины назвали это тотальной русификацией Донбасса.
  • 15 августа боевики "Талибана" захватили Кабул и пообещали, что не будут сильно менять жизнь в стране. К чему пришел Афганистан спустя один месяц?
  • В Исландии заработал крупнейший в мире завод по удалению углексилого газа из атмосферы. Как это работает?

Все подробности - в новом выпуске!

Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.

 
 
 
 

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