"Как так можно говорить о женщине?": Саманта Тина столкнулась с негативом в свой адрес
После того как латвийская певица призналась, что хотела бы создать семью, она столкнулась с негативом в свой адрес.
После того как латвийская певица призналась, что хотела бы создать семью, она столкнулась с негативом в свой адрес.
Ранее Саманта заявила, что после участия в конкурсе "Евровидение" она готова создать семью. Она также подчеркнула, что будущему мужу следует принять ее такой, какая она есть.
"Я определенно знаю, что я не буду той женщиной, которая готовит дома завтрак, обед, ужин, но никто не умрет от голода. Конечно, дети многое изменят. Все будет хорошо", - сказала певица.
Саманта отметила, что многому научилась в своих предыдущих отношениях и сильно выросла. Она очень занятая и загруженная женщина, но также хочет чувствовать связь со своим любимым человеком, даже находясь в разных странах: "Для меня важны не я и ты, а мы".
После интервью певица столкнулась с негативом, о чем рассказала в сторис:
"Я не знала, что желать семью и детей - это преступление. Это просто... Читая комментарии [...]! Ужас! Как так можно о женщине выражаться?
Вот это меня пугает больше всего", - заметила Саманта.
Не раскрывая, о каком именно негативе идет речь, она еще добавила, оставив хештег #ценности: "Женщина хочет семью! За это ее публично высмеивают и делают непристойные предложения!".
Галерея: Саманта Тина