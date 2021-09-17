"Как так можно говорить о женщине?": Саманта Тина столкнулась с негативом в свой адрес

Ранее Саманта заявила, что после участия в конкурсе "Евровидение" она готова создать семью. Она также подчеркнула, что будущему мужу следует принять ее такой, какая она есть.

"Я определенно знаю, что я не буду той женщиной, которая готовит дома завтрак, обед, ужин, но никто не умрет от голода. Конечно, дети многое изменят. Все будет хорошо", - сказала певица.

Саманта отметила, что многому научилась в своих предыдущих отношениях и сильно выросла. Она очень занятая и загруженная женщина, но также хочет чувствовать связь со своим любимым человеком, даже находясь в разных странах: "Для меня важны не я и ты, а мы".

После интервью певица столкнулась с негативом, о чем рассказала в сторис:

"Я не знала, что желать семью и детей - это преступление. Это просто... Читая комментарии [...]! Ужас! Как так можно о женщине выражаться?

Хуже всего то, что я осознаю, что мои дети будут расти в этом обществе, где такое огромное зло!

Вот это меня пугает больше всего", - заметила Саманта.

Не раскрывая, о каком именно негативе идет речь, она еще добавила, оставив хештег #ценности: "Женщина хочет семью! За это ее публично высмеивают и делают непристойные предложения!".