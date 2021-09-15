Сбежавший из тюрьмы австралиец пришел в полицию спустя почти 30 лет и сдался
После почти 30 лет бегства в полицию Австралии пришел 64-летний мужчина, сбежавший в начале 90-х годов из тюрьмы, сообщает AFP.
После почти 30 лет бегства в полицию Австралии пришел 64-летний мужчина, сбежавший в начале 90-х годов из тюрьмы, сообщает AFP.
По информации полиции Нового Южного Уэльса, мужчина использовал пилу по металлу и кусачки, чтобы в 1992 году сбежать из тюрьмы, находящейся к северу от Сиднея. На тот момент ему было 35 лет.
Газета The Sydney Morning Herald пишет, что мужчина получил срок за "культивирование запрещенного растения", а годы бегства он провел на пляжах на севере Сиднея.
В субботу он зашел в полицейский участок Сиднея и сдался.
Сиднейская газета Daily Telegraph сообщила, что мужчина был бездомным.
Ему выдвинуты обвинения в бегстве из тюрьмы, и сейчас он снова находится за решеткой.