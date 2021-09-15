Ср, 15.09.2021
Введение комендантского часа было бы крайней мерой, которая на данном этапе не рассматривается. Даниэль Павлютс, министр здравоохранения
Даниэль Павлютс, министр здравоохранения
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Сбежавший из тюрьмы австралиец пришел в полицию спустя почти 30 лет и сдался

Иллюстративное фото ФОТО: ChameleonsEye/Shutterstock.com

После почти 30 лет бегства в полицию Австралии пришел 64-летний мужчина, сбежавший в начале 90-х годов из тюрьмы, сообщает AFP.

По информации полиции Нового Южного Уэльса, мужчина использовал пилу по металлу и кусачки, чтобы в 1992 году сбежать из тюрьмы, находящейся к северу от Сиднея. На тот момент ему было 35 лет.

Газета The Sydney Morning Herald пишет, что мужчина получил срок за "культивирование запрещенного растения", а годы бегства он провел на пляжах на севере Сиднея.

В субботу он зашел в полицейский участок Сиднея и сдался.

Сиднейская газета Daily Telegraph сообщила, что мужчина был бездомным.

Ему выдвинуты обвинения в бегстве из тюрьмы, и сейчас он снова находится за решеткой.


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