Сбежавший из тюрьмы австралиец пришел в полицию спустя почти 30 лет и сдался

По информации полиции Нового Южного Уэльса, мужчина использовал пилу по металлу и кусачки, чтобы в 1992 году сбежать из тюрьмы, находящейся к северу от Сиднея. На тот момент ему было 35 лет.

Газета The Sydney Morning Herald пишет, что мужчина получил срок за "культивирование запрещенного растения", а годы бегства он провел на пляжах на севере Сиднея.

В субботу он зашел в полицейский участок Сиднея и сдался.

Сиднейская газета Daily Telegraph сообщила, что мужчина был бездомным.