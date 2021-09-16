Александр Лукашенко накануне Дня народного единства страны помиловал 13 граждан Беларуси
TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
В этом выпуске:
Александр Лукашенко накануне Дня народного единства подписал указ о помиловании 13 человек
Правозащитный центр "Вясна" приводит фамилии всех помилованных:
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