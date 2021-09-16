Чт, 16.09.2021
Без вакцинации человек подобен легкой добыче, поэтому вирус может легко продолжать распространяться и поражать большие слои населения уже этой осенью и зимой. Лоун Симонсен, эпидемиолог и доктор медицинских наук из Дании
Лоун Симонсен, эпидемиолог и доктор медицинских наук из Дании

Александр Лукашенко накануне Дня народного единства страны помиловал 13 граждан Беларуси

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".

В этом выпуске:

  • Завтра в России начинаются выборы в Госдуму, которые продлятся три дня. В преддверии голосования власти борются с Google и Apple, а также возбуждают дело о склонении к массовым беспорядкам через Telegram.
  • Накануне выборов обращение записал президент Владимир Путин, который за три дня до голосования ушел на самоизоляцию. А в Европарламенте грозят не признать итоги голосования в случае фальсификаций. 
  • Александр Лукашенко накануне Дня народного единства страны помиловал 13 граждан Беларуси. Вместе с тем, сотни людей выходивших на акции с требованием его оставки, находятся в изоляторах и колониях. 
  • Власти Украины заявляют о резком росте заболеваемости коронавирусом. Из-за этого страна вводит новые ограничения.

Александр Лукашенко накануне Дня народного единства подписал указ о помиловании 13 человек

Правозащитный центр "Вясна" приводит фамилии всех помилованных:

  • Игорь Быковских был осужден на 1,5 года "химии" за оскорбление должностного лица.
  • Виктор Калиновский отбывал 2,5 года "химии". Его осудили за надписи на нескольких остановках и торговых киосках в Бресте.
  • Евгений Корольчук осужден на 1 год "химии" за надругательство над государственной символикой.
  • Валерий Лоза отбывал 2,5 года "химии" за оскорбление представителя власти в социальной сети "Одноклассники".
  • Максим Шавлинский осужден на 2 года "химии" за комментарий в закрытом телеграм-чате.
  • Евгений Пошелюк отбывал 2 года "химии" за оскорбление судьи.
  • Сергей Рудинский осужден на 1,5 года "химии" за оскорбление чиновника.
  • Юлия Кашеверова отбывала 1,5 года колонии строгого режима за злостное хулиганство. Ее признали виновной в том, что она сдирала с сотрудника полиции маску и шляпу и пинала полицейский фургон.
  • Вадим Сычик отбывал 1 год "химии" за то, что разбил стекла в автобусе 10 августа. Его перевели на "домашнюю химию".
  • Александр Бобров был сужден на два с половиной года лишения свободы в колонии общего режима. 17 августа он в знак протеста против фальсификации выборов и насилия против протестующих вместе с другими работниками БМЗ перекрыл дорогу для транспорта на территории завода.
  • Евгений Рапин отбывал три года "химии" за то, что принял участие в акции протеста 4 октября и ударил по камере видеонаблюдения возле изолятора на Окрестина.
  • Алексей Коршун был приговорен к 2,5 годам колонии общего режима за разжигание социальной вражды.
  • Евгений Говар отбывал наказание сроком 2,5 года колонии за грубое нарушение порядка.

Все подробности - в новом выпуске!

Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.

 
 
 
 

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