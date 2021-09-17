"Будь ответственным. Покажи пример". Как Гобземс сменил свою позицию во время пандемии

Covid-19 начал распространяться в Латвии в начале марта 2020 года. Тогда был один "бабайка" - коронавирус против всех, сейчас же много что изменилось и заметно многообразие мнений. В том числе и депутат Сейма Алдис Гобземс, который в прошлом году призывал оставаться дома и прочесть книгу в пятницу вечером, теперь призывает искать теплую одежду и дрова. Мотивы его действий порталу Apollo.lv объясняет политолог Юрис Розенвалдс.

Депутат Сейма Алдис Гобземс в соцсети Tiktok 13 марта 2020 года заявил:

"Привет, представитель молодежи! Сегодня пятница. Ты определенно захочешь отправиться развлекаться в ночной клуб, не делай этого! Оставайся дома!

Прочитай книгу, образовывайся, посмотри фильм, не ходи в ночной клуб. В стране официальное чрезвычайное положение. У тебя есть возможность заболеть очень опасной и очень заразной инфекционной болезнью. Не делай этого!

Твоя жизнь не закончится после сегодня, успеешь нагуляться и через месяц. Оставайся дома, прочитай книгу, образовывайся, насладить вечером пятницы иначе.

Ты это можешь. Будь ответственным. Покажи пример другим. Спасибо.

К видео добавлены различные хештеги, в том числе "будь внимательным" (#becareful), #covid19 и "послушай своего врача" (#listentoyourdoctor).

В опубликованном 22 августа этого года видео Алдис Гобземс призывает выходить на улицы. "Наши требования просты - полный запрет сегрегации, обязательной вакцинации и демиссия Кариньша. Будем на улицах". Он призывает людей быть готовыми к операции "Рододендрон".

На просьбу объяснить мотивы действий депутата, Юрис Розенвалдс указывает:

"Я думаю, действия господина Гобземса очень логичны, принимая во внимание, что он был избран от партии KPV LV, которая сейчас уже сменила название.

В своем роде он - яркая индивидуальность, и ему очень сложно с кем-то сработаться. Это в конце концов привело к тому, что он покинул KPV LV и стал независимым депутатом.

Он, будучи кандидатом в премьер-министры, не был способен по понятным причинам создать правительство, а затем и поссорился с основателем партии, который также ушел из KPV LV, но в любом случае, но избрал эту популистскую нишу, в которой

он пытается использовать эту популистскую ориентацию между "коррумпированной", "плохой элитой" и "нацией", которую, как утверждает Гобземс, представляет. Он ориентируется на определенный фрагмент избирателей.

Согласно такой логике он и действует - как в том, что произошло в Сейме, когда он "сорвал" заседание, так и местами заходя слишком далеко, как это было со звездой Давида на груди и широкой улыбкой. Люди, знающие исторический контекст, были шокированы.

В Латвии ясно вырисовывается та часть общества, которая не доверяет правительству, и у которой острая позиция против правительства. Это ярче всего выражается в связи с вакцинацией от Covid-19, и в этом контексте господин Гобземс поступает весьма логично.

Он пытается обострить эти позиции, обострив встречные шаги, и здесь он пытается показаться "спасителем народа"... хотя бы в глазах части общества.

Он перед ожидаемыми выборами в Сейм надеется использовать недовольство людей в связи с ограничениями, которые рекомендуют эксперты и, конечно, можно дискутировать, насколько последовательно и продуманно действовало правительство".

Портал Apollo.lv спросил у политолога, почему Алдис Гобземс изменил свои мысли?

"Год назад ясная оппозиция не показывалась. Год назад мы таких оппозиционеров в связи с эпидемиологическими требованиями не замечали, но сейчас эта часть общества заметна.

Однако Гобземс - не единственный, кто таким или иным образом пытается использовать это недовольство. Это возможность обратиться к одной значительной части общества.

Также портал поинтересовался, как он оценивает то, что депутаты в Латвии используют вакцинацию против Covid-19 для достижения политических амбиций?

"Дискуссия - нормальная вещь. Кроме того, не всегда правительство поступает невинно. Это и создает эту объективную почву, и мы не можем запретить людям оспаривать то, что делают те, кто находится у власти. Это нормальное демократическое сообщество, но с другой стороны, -

это искушение - те политические силы, которые не были замечены ранее, надеются повысить рейтинги, и к сожалению используют это, и это происходит не только в Латвии.

Это логика политической жизни, что таким или иным способом политики пытаются использовать вопросы, актуальные в обществе и тревожащие людей.