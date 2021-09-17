"Будь ответственным. Покажи пример". Как Гобземс сменил свою позицию во время пандемии
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Covid-19 начал распространяться в Латвии в начале марта 2020 года. Тогда был один "бабайка" - коронавирус против всех, сейчас же много что изменилось и заметно многообразие мнений. В том числе и депутат Сейма Алдис Гобземс, который в прошлом году призывал оставаться дома и прочесть книгу в пятницу вечером, теперь призывает искать теплую одежду и дрова. Мотивы его действий порталу Apollo.lv объясняет политолог Юрис Розенвалдс.
Депутат Сейма Алдис Гобземс в соцсети Tiktok 13 марта 2020 года заявил:
"Привет, представитель молодежи! Сегодня пятница. Ты определенно захочешь отправиться развлекаться в ночной клуб, не делай этого! Оставайся дома!
Твоя жизнь не закончится после сегодня, успеешь нагуляться и через месяц. Оставайся дома, прочитай книгу, образовывайся, насладить вечером пятницы иначе.
К видео добавлены различные хештеги, в том числе "будь внимательным" (#becareful), #covid19 и "послушай своего врача" (#listentoyourdoctor).
@aldisgobzems
##coronavirus ##izaicinājums ##saeima ##ieklausies ##dzīve ##life ##becareful ##covid19 ##dontpanic ##besmart ##listentoyourdoctor ##argument♬ original sound - Aldis Gobzems
В опубликованном 22 августа этого года видео Алдис Гобземс призывает выходить на улицы. "Наши требования просты - полный запрет сегрегации, обязательной вакцинации и демиссия Кариньша. Будем на улицах". Он призывает людей быть готовыми к операции "Рододендрон".
На просьбу объяснить мотивы действий депутата, Юрис Розенвалдс указывает:
В своем роде он - яркая индивидуальность, и ему очень сложно с кем-то сработаться. Это в конце концов привело к тому, что он покинул KPV LV и стал независимым депутатом.
Он, будучи кандидатом в премьер-министры, не был способен по понятным причинам создать правительство, а затем и поссорился с основателем партии, который также ушел из KPV LV, но в любом случае, но избрал эту популистскую нишу, в которой
Согласно такой логике он и действует - как в том, что произошло в Сейме, когда он "сорвал" заседание, так и местами заходя слишком далеко, как это было со звездой Давида на груди и широкой улыбкой. Люди, знающие исторический контекст, были шокированы.
В Латвии ясно вырисовывается та часть общества, которая не доверяет правительству, и у которой острая позиция против правительства. Это ярче всего выражается в связи с вакцинацией от Covid-19, и в этом контексте господин Гобземс поступает весьма логично.
Он перед ожидаемыми выборами в Сейм надеется использовать недовольство людей в связи с ограничениями, которые рекомендуют эксперты и, конечно, можно дискутировать, насколько последовательно и продуманно действовало правительство".
Портал Apollo.lv спросил у политолога, почему Алдис Гобземс изменил свои мысли?
"Год назад ясная оппозиция не показывалась. Год назад мы таких оппозиционеров в связи с эпидемиологическими требованиями не замечали, но сейчас эта часть общества заметна.
Также портал поинтересовался, как он оценивает то, что депутаты в Латвии используют вакцинацию против Covid-19 для достижения политических амбиций?
"Дискуссия - нормальная вещь. Кроме того, не всегда правительство поступает невинно. Это и создает эту объективную почву, и мы не можем запретить людям оспаривать то, что делают те, кто находится у власти. Это нормальное демократическое сообщество, но с другой стороны, -
Это логика политической жизни, что таким или иным способом политики пытаются использовать вопросы, актуальные в обществе и тревожащие людей.
Я думаю, ситуация достаточно сложная.