"У каждого есть свой грешок": Лайма Вайкуле призналась в зависимости
Российская и латвийская исполнительница Лайма Вайкуле рассказала о своей зависимости в интервью порталу Teleprogramma.pro.
Российская и латвийская исполнительница Лайма Вайкуле рассказала о своей зависимости в интервью порталу Teleprogramma.pro.
67-летняя исполнительница призналась, что подвержена влиянию никотина. Она отметила, что недовольна собой и мечтала бы отказаться от сигарет.
"Могла бы бросить, но мне нравится. У каждого есть свой грешок: кто-то алкоголик, кто-то наркоман. А я легкий наркоман, у меня - никотин", - цитирует звезду StarHit.ru.
Вайкуле считает, что самая большая трагедия женщин - это то, что они всегда недовольны собой.
"Я не исключение. Хорошо, что есть возможность посмотреть архивные видеозаписи и оценить", - подчеркнула артистка.
Певица считает, что в 50 лет она находилась в лучшей форме, когда она пела с группой "Чай вдвоем" в Государственном центральном концертном зале "Россия". Кроме того, Вайкуле подчеркнула, что уже давно не обращает внимания на критику в свой адрес.
"Заискивать перед аудиторией, которая не понимает меня, никогда не буду. Прически, очки - это то, что меня радует. Не хочу, чтобы 13-летние девочки фанатели от меня. Моя публика взрослеет вместе со мной", - отметила Вайкуле.