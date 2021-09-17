"У каждого есть свой грешок": Лайма Вайкуле призналась в зависимости

67-летняя исполнительница призналась, что подвержена влиянию никотина. Она отметила, что недовольна собой и мечтала бы отказаться от сигарет.

"Могла бы бросить, но мне нравится. У каждого есть свой грешок: кто-то алкоголик, кто-то наркоман. А я легкий наркоман, у меня - никотин", - цитирует звезду StarHit.ru.

Вайкуле считает, что самая большая трагедия женщин - это то, что они всегда недовольны собой.

"Я не исключение. Хорошо, что есть возможность посмотреть архивные видеозаписи и оценить", - подчеркнула артистка.

Певица считает, что в 50 лет она находилась в лучшей форме, когда она пела с группой "Чай вдвоем" в Государственном центральном концертном зале "Россия". Кроме того, Вайкуле подчеркнула, что уже давно не обращает внимания на критику в свой адрес.