Полиция призывает не участвовать в несанкционированных пикетах

Эти лица приглашают других участвовать в пикетах с применением крупногабаритных транспортных средств. Полиция призывает людей не ходить на такие мероприятия, а организаторов - тщательно обдумать свои действия, проявить ответственность и взвесить риски, проинформировали LЕТА в Госполиции.

Как указала полиция,

в демократическом государстве каждый имеет право высказывать свое мнение, но это право не безгранично и не должно подвергать опасности других.

Способ, как организаторы и инициаторы этих протестов планируют мероприятия, может быть чрезвычайно рискованным как для безопасности, так и для здоровья общества. Кроме того, подобные протесты не исключают рисков эскалации.

Начальник Госполиции Арманд Рукс подчеркивает, что полиция готова действовать в соответствии с ситуацией и нормативной базой для обеспечения общественного порядка и безопасности таким образом, чтобы не допустить криминальных проявлений и других обострений.

"К сожалению, как и везде в мире, мы все еще вынуждены уживаться с пандемией. Поэтому важно понимать, что каждый должен заботиться об общей эпидемиологической безопасности общества", - отметил начальник Госполиции.

Сельхозтехника и конфискация

Принимая во внимание, что участвовать в протестах по-прежнему приглашают собственников крупной и сельскохозяйственной техники, полиция призывает их тщательно оценить риски участия в несогласованных мероприятиях и не вестись на провокации со стороны отдельных лиц.

Подобные протесты могут нанести ущерб имуществу протестующих,

а именно, повредить используемые во время протеста транспортные средства.

В то же время в полиции напоминают, что законом об административной ответственности предусмотрена возможность конфискации предметов, применяемых при совершении административного нарушения. Если полиция констатирует нарушения эпидемиологической безопасности, дорожного движения или другие, нарушители будут привлечены к ответственности.