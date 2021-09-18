Ограбили офис музыканта Дениса Пашкевича. Ущерб составил от 30 до 40 тысяч евро

На момент кражи Денис находился в Лиепае. О случившемся он узнал от коллег. Предполагается, что воры пробрались в офис около двух часов ночи и "хозяйничали" там почти два часа.

"Фактически они украли мою личность. Воры украли мой саксофон, а у моих коллег - модульные синтезаторы. Я могу заверить, что этого недостаточно, чтобы помешать мне заниматься тем, что я люблю больше всего, - играть музыку.

Я могу назвать лишь приблизительные цифры ущерба, они составляют от 30 до 40 тысяч евро, но на данный момент их нельзя назвать точно", - говорит музыкант Денис Пашкевич.

Он допускает, что кража была тщательно спланирована, поскольку проникнуть в помещение непросто. Камеры засняли двух человек.

"Офис находится в подвале. У нас железная дверь, они проходили через две двери. Сейчас мы работаем над установлением личности преступников.

Уверен, им некуда девать эти инструменты. Самым печальным для меня будет знать, что инструменты будут выброшены. Из тех людей, кому могут быть интересны такие инструменты, они уже сказали мне, что никто не будет к ним прикасаться и поможет искать",

- объясняет Денис Пашкевич.

Представитель полиции Сандра Кузмане-Игнатова предполагает, что одной из версий может быть заказная кража, раз украдены такие нетипичные инструменты. Не исключено, что инструменты будут вывезены за границу. Еще один вариант - конкуренты стараются помещать и как-то навредить.

Инструменты очень специфические и уникальные - имя Дениса выгравировано на одном из саксофонов