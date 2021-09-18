Вбросы на "надомке" и удаленные наблюдатели: как прошел второй день выборов

Активист Алексей Миняйло выяснил, что на московском участке 1185 к надомникам уходили на 2 часа 40 минут, а проголосовало за это время 54 человека. Получается, члены комиссии тратили на каждого избирателя меньше трех минут - это попросту невозможно.

А на следующий день на этот же участок пришла женщина, которая якобы проголосовала дома - и заявила, что никто к ней с урной не приходил.

Голосование ФОТО: EPA

18 сентября стало известно, что по итогам первого дня голосования только в Москве аннулировали восемь выносных урн с бюллетенями - из-за вбросов.

В субботу проблемы с надомным голосованием продолжились. По данным Карты нарушений "Голоса" (движение признано в России иностранным агентом), на участке в Смоленской области при надомном голосовании 70 человек из 90 сказали, что не просили приходить к ним с урной.

Часть призналась, что работодатель вынудил их оставить заявку на надомное голосование. О том же говорят люди в Красноярском крае и Краснодаре.

"Стали больше злоупотреблять надомным голосованием, которое легко использовать для разных махинаций, - прокомментировал Би-би-си сопредседатель "Голоса" Григорий Мельконьянц. - По мнению комиссий, можно фактически кого угодно включать в списки на надомное голосование. Много конфликтов возникает на тему того, реально ли эти люди просили включать их в надомное".

По его мнению, в этом году ЦИК отказался от видеокамер на участках не случайно: возможности видеофиксации, говорит Мельконьянц. ограничены.

Реестр на выездное голосование - хорошее свидетельство того, что происходят нарушения. В субботу появились сообщения об участках, где такого реестра нет вообще.

В других случаях реестр есть, но выглядит очень подозрительно: например, все надомники живут строго по четыре человека в квартире, и причина почему они не могут прийти на участок, у всех одна, как под копирку. А в Рязани на участке 992 и вовсе пропал член комиссии - причем вместе с реестром надомников, проголосовавших накануне.

Со списками избирателей тоже бывает не все в порядке. В Петербурге член УИК Татьяна Косинова пыталась сфотографировать списки избирателей, в которые были внесены избиратели с указанием адреса нежилого здания Музея обороны Ленинграда без указания квартир. В первый день голосования ее за это удалили с участка, а в субботу городской суд Петербурга отклонил ее апелляционную жалобу.

Голосование ФОТО: Reuters

В Московском районе Петербурга представители "Справедливой России" добились выезда следователей в УИК 1379, где член комиссии с правом совещательного голоса обнаружил сейф, в который вчера после окончания голосования положили пустые бюллетени, а утром в нем оказались бюллетени заполненные.

Зафиксировать это комиссия не позволила, но закрыла сейф, а с участка всех вывели под предлогом санобработки и завесили видеокамеры. Как утверждают справороссы, пломба за это время была переклеена.