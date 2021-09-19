"Раньше Шлесерс везде был со своей семьей, теперь он такой одинокий...": в Сети обсуждают пикет на набережной

Шлесерс: На набережной соберется 50 тысяч человек.
Хм .. интересно, Шлесерс и все члены его новообразованной партии вакцинированы, не так ли?
Раньше Шлесерс везде был со своей семьей, теперь такой одинокий ... (не буду называть его волком, может быть, шакалом)
Пусть Шлесерс сначала заплатит долги своей предыдущей партии. По тому, сколько людей проголосуют за Шлесерса, можно будет судить, постоянно ли количество идиотов в стране.
Я просмотрел 86 фотографий на Аполло с этого мероприятия. Что ж, если Шлесерс нацелился на небольшую толпу антиваксеров в качестве своего избирателя, то цель мероприятия была успешно достигнута. Если он рассчитывает на что-то большее, то придется разочароваться.
Больше всего удивляют обычные люди, для которых гражданин Шлесерс, владелец порта и СМИ, владелец виллы в Юрмале, короче - олигарх, кажется для них настоящим носителем счастья. Понятия не имею, как живут эти люди.
Шлесерс хочет быть Гобземсом?
Уже сообщалось, что в субботу, 18 сентября, на набережной возле Рижского замка прошел пикет, организованный лидером партии "Латвия на первом месте" Айнаром Шлесерсом. RUS TVNET собрал главное, как развивались события.