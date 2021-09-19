"Раньше Шлесерс везде был со своей семьей, теперь он такой одинокий...": в Сети обсуждают пикет на набережной

Шлесерс: На набережной соберется 50 тысяч человек.

Набережная:

Хм .. интересно, Шлесерс и все члены его новообразованной партии вакцинированы, не так ли?

Hmm.. tomēr interesanti, diez Šlesers un visi viņa jaundibinātās partijas biedri ir vakcinēti vai ne? — Kaija Skujiņa 🇱🇻🌞🍦 (@KaijaSkujina) September 18, 2021

Раньше Шлесерс везде был со своей семьей, теперь такой одинокий ... (не буду называть его волком, может быть, шакалом)

Agrāk tak visur bija Šlesers ar ģimeni,tagad tāds vientuļais... (par vilku nesaukšu,šakālis varbūt) — Urze (@murzemax) September 18, 2021

Пусть Шлесерс сначала заплатит долги своей предыдущей партии. По тому, сколько людей проголосуют за Шлесерса, можно будет судить, постоянно ли количество идиотов в стране.

Lai Šlesers vispirms samaksâ savas iepriekšêjâs partijas parâdus. Pêc tâ, cik nobalsos par Šleseru, varês spriest, vai idiotu skaits valstî ir konstants lielums. — Eriks Zarahovičs (@IZ25386545) September 18, 2021

Я просмотрел 86 фотографий на Аполло с этого мероприятия. Что ж, если Шлесерс нацелился на небольшую толпу антиваксеров в качестве своего избирателя, то цель мероприятия была успешно достигнута. Если он рассчитывает на что-то большее, то придется разочароваться.

Apskatīju 86 bildes Apollo no pasākuma. Nu, ja Šlesers tēmē uz nelielu antivakseru pūlīti kā savu vēlētāju, tad pasākuma mērķis ir veiksmīgi sasniegts 👏 Ja uz ko vairāk, tad nāksies vilties. — VJS (@valerijs) September 18, 2021

Больше всего удивляют обычные люди, для которых гражданин Шлесерс, владелец порта и СМИ, владелец виллы в Юрмале, короче - олигарх, кажется для них настоящим носителем счастья. Понятия не имею, как живут эти люди.

Visvairāk pārsteidz vienkāršie ļauži, kuriem pilsonis Šlesers, Brīvostas un mediju īpašnieks, villas Jūrmalā īpašnieks, īsāk – oligarhs, šķiet īstenais laimes nesējs viņiem. AŠ pat nav nojausmas, kā tie ļauži dzīvo. — Arturs Pērkons (@pArt07) September 18, 2021

Шлесерс хочет быть Гобземсом?

Slesers kip wanna be gobzems? — viktorija (@Imviktorija) September 18, 2021