11-месячный племянник Шэрон Стоун после смерти стал донором органов

Малыш оказался в больнице в августе. Врачи не смогли ему помочь и он в реанимации от отказа всех внутренних органов. Крестник звезды став донором спас три жизни - двух младенцев и 45-летнего мужчину.

"Никогда не знаешь, когда случится трагедия, но возможность пожертвовать органы спасла нас, нашу семью", - сказала Стоун.

Какие именно органы стали донорскими не сообщается. Предположительно, у ребенка было аутоиммунное заболевание.