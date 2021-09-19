11-месячный племянник Шэрон Стоун после смерти стал донором органов
Актриса Шэрон Стоун в беседе с изданием People призналась, что ее скончавшийся 11-месячный племянник Ривер стал донором органов для трех человек, пишет Gazeta.ru.
Актриса Шэрон Стоун в беседе с изданием People призналась, что ее скончавшийся 11-месячный племянник Ривер стал донором органов для трех человек, пишет Gazeta.ru.
Малыш оказался в больнице в августе. Врачи не смогли ему помочь и он в реанимации от отказа всех внутренних органов. Крестник звезды став донором спас три жизни - двух младенцев и 45-летнего мужчину.
"Никогда не знаешь, когда случится трагедия, но возможность пожертвовать органы спасла нас, нашу семью", - сказала Стоун.
Какие именно органы стали донорскими не сообщается. Предположительно, у ребенка было аутоиммунное заболевание.
В 2014 году от передозировки наркотиков умер другой племянник Шэрон Стоун - 22-летний Колин Стоун.