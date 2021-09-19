Наташа Королева о внебрачной дочери: "Она родилась благодаря суррогатной маме"

"Это очень неординарная ситуация, которая случилась в моей жизни. Эта ситуация счастливая. Но наш мир, он настолько сейчас жесток..." - начала свой рассказ Наташа.

Королева подчеркнула, что даже самая счастливая ситуация, может сказаться негативно: "Ее могут начать извращать"

Она не стала скрывать, что в апреле 2021 года ездила проведать одного человека в Сан-Франциско. Этот человек - это девочка, и скоро ей будет два года.

"Эта девочка - мне родная по крови. Если убрать племянницу и сестру. То остается дочь. В прямом... Она родилась благодаря суррогатной маме", - призналась она.

Певица призналась, что у нее дочь от другого мужчины. Отец девочки - очень хороший друг Наташи Королевой из Киева, который переехал в США. Она рассказала, что таким образом осуществила мечту друга-гея, и сделала ему подарок в виде своей яйцеклетки.

На руках у Наташи Королевой есть договор, о том, что она является донором, а ее друг-гей - отцом. Певица подчеркнула, что - это не купля-продажа. Никто ничего не покупал.

"Он мне подарил биткоины", - сказала звезда, но не назвала их точное количество.

В свидетельстве о рождении имя Наташи Королевой как матери не значится. После рождения девочки они с отцом переписали договор. После 16-летия девочке будет доступна вся информация об участниках этой процедуры.