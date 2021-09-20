"Дюна" - главный фильм года, который сложно рекомендовать. Почему?

В прокате - долгожданная "Дюна" Дени Вильнева с Тимоти Шаламе, Зендеей и настоящей россыпью других звездных артистов. Главный фильм года, долгожданная новая экранизация культового фантастического романа, релиз которой из-за пандемии был отложен почти на год. Сегодня в рубрике "Андрей уже посмотрел!" разбираем новинку, авторский взгляд Вильнева и связь фильма с классическим романом Фрэнка Герберта.
Далекое будущее. Глава дома Атрейдесов, Лето Атрейдес (Оскар Айзек), становится главой колониальной администрации планеты Арракис, она же - Дюна. Небесное тело, на котором властвует бесконечная пустыня - единственное место во Вселенной по добыче дорогостоящего меланжа, продлевающего жизнь и делающего возможными межзвездные путешествия. Отправиться на Дюну не терпится наследнику дома Атрейдесов - молодому Полу (Тимоти Шаламе), которого уже некоторое время беспокоят провидческие сны. Молодой человек подозревает, что планета готовит для него нечто большее, чем просто новое место жительства.
Тем временем не дремлют многолетние враги Атрейдесов - Харконнены. Будучи изгнанными из Дюны по приказу Императора Вселенной, они с помощью интриг и предательств готовят Атрейдесам неприятный сюрприз…
Дени Вильнев без преувеличения - один из главных режиссеров современности. Разные жанры, незабываемая минималистичная атмосфера, а в последние годы еще и удивительное умение совмещать авторский подход с многомиллионными студийными проектами (а ведь "Бегущий по лезвию 2049" был еще и сиквелом) - мало кто в Голливуде способен совмещать в себе так много, при том от фильма к фильму не теряя заряда.
В ожидании того, чем окажется работа постановщика над экранизацией "Дюны" - великого фантастического романа классика Герберта (которому ранее, пожалуй, не очень везло с экранизациями), затаили дыхание, кажется, все.
Сравнение фильма Вильнева с первой "Дюной" - работой тогда еще молодого Дэвида Линча, признанной им самим неудачной, - кажется неизбежной, но при возможности ее желательно избежать любыми способами. Слишком разная эстетика, подход к материалу и даже степень творческой свободы - Линча от финального монтажа фильма в свое время отстранили.
Тем не менее сложно не заметить, какое внимание оба постановщика уделяют внешнему оформлению своих историй (у Линча это нередко становится важнее всего остального), и с удивительным миром Герберта команда Вильнева справилась на ура. Удивительными в новой "Дюне" выглядят не только флора и фауна всех представленных в фильме планет (далеко не только Арракиса), но и архитектура, костюмы, дизайн персонажей и техника - многим запомнится вертолет-стрекоза (экология - не последняя из важных тем романа), а уж от омерзительной личины Барона Владимира Харконнена (Стеллан Скарсгорд) так и хочется поежиться.
Разумеется, Вильнев - истинный визионер, хоть и приверженец кинематографического минимализма - таким он и предстал широкой публике, когда стал работать преимущественно в США. И это - символическое совпадение, так как и книга Герберта отличается совместительством несовмещаемого.
Литературная серия "Дюна" как будто бы примирила в себе два главных поджанра мировой фантастики - привычной "научной" и сказочной фэнтези, и с космическими кораблями тут легко уживаются принцы, ведьмы, ясновидение и Шаи-Хулуд - гигантские песчаные черви Арракиса, которые, по сути, - те же сказочные драконы. Добавьте сюда вдохновение Кораном и историко-политическую подоплеку, если такой коктейль для вас еще недостаточно эклектичен.
Тем временем одним из главных козырей Вильнева остается его умение работать с актерами. Несомненно, Райан Гослинг, Эмили Блант, Хью Джекман, Эми Адамс и целая россыпь других звезд первой величины сыграли у него, вероятно, лучшие свои роли, при всем том, что на экране всегда оставались внешне малоэмоциональными.
Не стала исключением и "Дюна" - обычно солнечный и активный Тимоти Шаламе превратился в надломленного и растерянного шекспировского принца, грезящего о фрименше в исполнении Зендеи (в продолжении ее персонаж, вероятно, станет центральным), удивительны Ребекка Фергюсон, Хавьер Бардем и два привычных для фильмов категории "Б" киносилача - Джейсон Момоа и Дэйв Батиста. И множество, множество других потрясающих сюрпризов. Подбор актеров в "Дюне" - под стать режиссерской манере самого Вильнева - монолитный и нерушимый, и представить на месте выбранных артистов кого-либо другого не хочется даже пытаться.
Видео: Трейлер фильма "Дюна"
Но вернемся с Арракиса на Землю. Не стоит забывать подзаголовок фильма - "Часть первая" и то, что новая "Дюна" составляет лишь ровно половину от книги Герберта. Насколько известно, продолжение пока не запущено в производство, и зависит это во многом от успешности оригинала. И здесь, несмотря на все художественные достоинства, нужно вспомнить "Бегущего по лезвию 2049" - предыдущий опыт Вильнева с дорогостоящей научной фантастикой, который в мировом прокате показал себя сносно, но далеко не блестяще.
Вполне возможно, что минималистичная эстетика и откровенная медлительность фильмов Вильнева в сознании широкого зрителя плохо рифмуются с масштабностью космической фантастики. Несомненно, полотно "Дюны" - точное, идеально выверенное, занимательное с первой до последней секунды, без единого лишнего кадра, однако многим в нем может не хватить простой эмоциональности и внешней выразительности (с глубинной там как раз все в порядке), что повлияет и на "сарафанное радио" - не последний инструмент в продвижении любого фильма.
Так пожелаем новому Арракису удачи - эта смертельно опасная пустынная планета уже давно не выглядела столь притягательно.
Вердикт: Советовать "Дюну" трудно, и многим может прийти не по вкусу ее тяжеловесность, но можно сказать точно - как фанатам великого романа Фрэнка Герберта и творчества самого Вильнева, так и поклонникам жанра умной фантастики - обязательно к просмотру!