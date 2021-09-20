"Дюна" - главный фильм года, который сложно рекомендовать. Почему?

В ожидании того, чем окажется работа постановщика над экранизацией "Дюны" - великого фантастического романа классика Герберта (которому ранее, пожалуй, не очень везло с экранизациями), затаили дыхание, кажется, все.

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Сравнение фильма Вильнева с первой "Дюной" - работой тогда еще молодого Дэвида Линча, признанной им самим неудачной, - кажется неизбежной, но при возможности ее желательно избежать любыми способами. Слишком разная эстетика, подход к материалу и даже степень творческой свободы - Линча от финального монтажа фильма в свое время отстранили.

Тем не менее сложно не заметить, какое внимание оба постановщика уделяют внешнему оформлению своих историй (у Линча это нередко становится важнее всего остального), и с удивительным миром Герберта команда Вильнева справилась на ура. Удивительными в новой "Дюне" выглядят не только флора и фауна всех представленных в фильме планет (далеко не только Арракиса), но и архитектура, костюмы, дизайн персонажей и техника - многим запомнится вертолет-стрекоза (экология - не последняя из важных тем романа), а уж от омерзительной личины Барона Владимира Харконнена (Стеллан Скарсгорд) так и хочется поежиться.

Стеллан Скарсгорд в роли Барона Владимира Харконнена, "Дюна", 2021 ФОТО: SCANPIX

Разумеется, Вильнев - истинный визионер, хоть и приверженец кинематографического минимализма - таким он и предстал широкой публике, когда стал работать преимущественно в США. И это - символическое совпадение, так как и книга Герберта отличается совместительством несовмещаемого.

Литературная серия "Дюна" как будто бы примирила в себе два главных поджанра мировой фантастики - привычной "научной" и сказочной фэнтези, и с космическими кораблями тут легко уживаются принцы, ведьмы, ясновидение и Шаи-Хулуд - гигантские песчаные черви Арракиса, которые, по сути, - те же сказочные драконы. Добавьте сюда вдохновение Кораном и историко-политическую подоплеку, если такой коктейль для вас еще недостаточно эклектичен.

Дэйв Батиста (Глоссу Раббан) уже играл у Вильнева в "Бегущем по лезвию 2049" ФОТО: SCANPIX

Тем временем одним из главных козырей Вильнева остается его умение работать с актерами. Несомненно, Райан Гослинг, Эмили Блант, Хью Джекман, Эми Адамс и целая россыпь других звезд первой величины сыграли у него, вероятно, лучшие свои роли, при всем том, что на экране всегда оставались внешне малоэмоциональными.

Не стала исключением и "Дюна" - обычно солнечный и активный Тимоти Шаламе превратился в надломленного и растерянного шекспировского принца, грезящего о фрименше в исполнении Зендеи (в продолжении ее персонаж, вероятно, станет центральным), удивительны Ребекка Фергюсон, Хавьер Бардем и два привычных для фильмов категории "Б" киносилача - Джейсон Момоа и Дэйв Батиста. И множество, множество других потрясающих сюрпризов. Подбор актеров в "Дюне" - под стать режиссерской манере самого Вильнева - монолитный и нерушимый, и представить на месте выбранных артистов кого-либо другого не хочется даже пытаться.

Видео: Трейлер фильма "Дюна"

Но вернемся с Арракиса на Землю. Не стоит забывать подзаголовок фильма - "Часть первая" и то, что новая "Дюна" составляет лишь ровно половину от книги Герберта. Насколько известно, продолжение пока не запущено в производство, и зависит это во многом от успешности оригинала. И здесь, несмотря на все художественные достоинства, нужно вспомнить "Бегущего по лезвию 2049" - предыдущий опыт Вильнева с дорогостоящей научной фантастикой, который в мировом прокате показал себя сносно, но далеко не блестяще.

Вполне возможно, что минималистичная эстетика и откровенная медлительность фильмов Вильнева в сознании широкого зрителя плохо рифмуются с масштабностью космической фантастики. Несомненно, полотно "Дюны" - точное, идеально выверенное, занимательное с первой до последней секунды, без единого лишнего кадра, однако многим в нем может не хватить простой эмоциональности и внешней выразительности (с глубинной там как раз все в порядке), что повлияет и на "сарафанное радио" - не последний инструмент в продвижении любого фильма.

Так пожелаем новому Арракису удачи - эта смертельно опасная пустынная планета уже давно не выглядела столь притягательно.

Вердикт: Советовать "Дюну" трудно, и многим может прийти не по вкусу ее тяжеловесность, но можно сказать точно - как фанатам великого романа Фрэнка Герберта и творчества самого Вильнева, так и поклонникам жанра умной фантастики - обязательно к просмотру!