Минобороны призывает жителей Латвии пройти тест и проверить свою готовность к кризису
Минобороны призывает жителей Латвии пройти тест на готовность к кризисным ситуациям.
Минобороны призывает жителей Латвии пройти тест на готовность к кризисным ситуациям.
Министерство обороны приглашает всех проверить свою готовность, заполнив тест 72.sargs.lv на портале sargs.lv, чтобы получить представление о чрезвычайных ситуациях.
Причины чрезвычайных или кризисных ситуаций могут быть различными - стихийные бедствия, пандемии, в том числе войны, которые могут привести к отключению электричества, Интернета, мобильной связи, могут перестать работать магазины, заправочные станции и банкоматы.
Одна из целей теста - оценить имеющиеся знания в умении действовать в чрезвычайных ситуациях, а другая - призвать всем прочитать информацию в буклете, обсудить ее со своими детьми или родителями", - говорит министр обороны Артис Пабрикс (AP).
Тест состоит из десяти вопросов, ответы на которые можно найти в информационном буклете "Как действовать в случае кризиса", подготовленном Минобороны. В информационном буклете каждый может найти информацию о том, чего ожидать в первые 72 часа, и советы о том, как подготовиться к кризисным ситуациям.