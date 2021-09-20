Минобороны призывает жителей Латвии пройти тест и проверить свою готовность к кризису

Министерство обороны приглашает всех проверить свою готовность, заполнив тест 72.sargs.lv на портале sargs.lv, чтобы получить представление о чрезвычайных ситуациях.

Причины чрезвычайных или кризисных ситуаций могут быть различными - стихийные бедствия, пандемии, в том числе войны, которые могут привести к отключению электричества, Интернета, мобильной связи, могут перестать работать магазины, заправочные станции и банкоматы.

"Тест, разработанный Министерством обороны, является как развлекательным, так и информативным способом для учащегося, его родителей и всего общества.

Одна из целей теста - оценить имеющиеся знания в умении действовать в чрезвычайных ситуациях, а другая - призвать всем прочитать информацию в буклете, обсудить ее со своими детьми или родителями", - говорит министр обороны Артис Пабрикс (AP).