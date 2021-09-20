Пн, 20.09.2021
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Роберт Фурманис, вице-президент Латвийского общества врачей

Появилась версия песни группы "Альянс" "На заре" на японском языке

ФОТО: Кадр из видео

Знаменитый хит советской рок-группы "Альянс" "На заре" перепели на японском языке.

Версия появилась на YouTube-канале коллектива Deai.

Менее чем за сутки клип набрал около 50 тысяч просмотров и несколько тысяч лайков. Музыканты Deai отметили, что ремейк хита группы "Альянс" был посвящен памяти скончавшегося в 2020 году автора песни - Олега Парастаева. 

Напомним, композиция "На заре" вышла в 1987 году в составе альбома "Альянс '87". Впоследствии она стала главным хитом группы "Альянс" и одной из наиболее популярных русскоязычных песен конца 80-х годов.

Ранее кавер на песню "На заре" выпускал российский рэпер Баста. 


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