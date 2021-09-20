Появилась версия песни группы "Альянс" "На заре" на японском языке
Знаменитый хит советской рок-группы "Альянс" "На заре" перепели на японском языке.
Знаменитый хит советской рок-группы "Альянс" "На заре" перепели на японском языке.
Версия появилась на YouTube-канале коллектива Deai.
Менее чем за сутки клип набрал около 50 тысяч просмотров и несколько тысяч лайков. Музыканты Deai отметили, что ремейк хита группы "Альянс" был посвящен памяти скончавшегося в 2020 году автора песни - Олега Парастаева.
Напомним, композиция "На заре" вышла в 1987 году в составе альбома "Альянс '87". Впоследствии она стала главным хитом группы "Альянс" и одной из наиболее популярных русскоязычных песен конца 80-х годов.
Ранее кавер на песню "На заре" выпускал российский рэпер Баста.