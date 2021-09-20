Все фирмы из "строительного картеля" обжалуют решение Совета по конкуренции

Всего в суд поступило 10 заявлений. По восьми из них суд возбудил дела, по другому заявлению еще не принято решение, еще одно заявление пока оставлено без внимания для устранения заявителем недостатков.

Кто?

Возбуждены дела по заявлениям SIA Skonto būve, SIA Latvijas energoceltnieks, SIA Rere būve и его материнской компании AS Rere grupa, SIA Arčers, AS LNK Industries, SIA Abora и его материнской компании SIA Tehnocentrs, SIA Re & Re и LNK Industries и его материнской компании SIA LNK (Latvijas novitātes komplekss).

Суд еще не вынес решение по заявлению строительной компании SIA Merks и ее материнской компании AS Merko Ehitus, заявление материнской компании Arčers AS UGN осталось без рассмотрения до исправления недостатков.

Окружной административный суд пояснил, что ответчик, KP, должен дать свои объяснения суду в течение 30 дней.

Решение KP не было обжаловано двумя из 10 оштрафованных компаний - SIA Velve, с которым KP договорился о мировом соглашении и дал положительное заключение о мерах, принятых компанией для "восстановления доверия" и SIA RBSSKALS būvvadība, которое уже было ликвидировано.

Участники картеля приняли участие как минимум в 70 закупках на общую сумму 686 989 991 евро.