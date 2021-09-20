Передача: скончалась заболевшая коронавирусом 19-летняя мать

3 сентября Panorāma сообщила, что 19-летняя мать - самая молодая латвийская пациентка с Covid-19 с тяжелым течением болезни.

Опыт врачей показывает, что ни одна из проходивших лечение беременных или рожениц не была вакцинирована. Если беременная женщина заболеет Covid-19, заболевание может проходить тяжело.

Mirusi ar Covid-19 saslimusī 19 gadus vecā māmiņa. Viņa saslima pēdējā grūtniecības trimestrī, un slimības gaita bija smaga. Par jaundzimušo rūpējas ģimene. https://t.co/WjbyrwPTWp — LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) September 20, 2021