Передача: скончалась заболевшая коронавирусом 19-летняя мать
Скончалась 19-летняя мать, заболевшая Covid-19. Она заболела в последнем триместре беременности, болезнь протекала тяжело. Семья заботится о новорожденном, - сообщает передача Panorāma.
Скончалась 19-летняя мать, заболевшая Covid-19. Она заболела в последнем триместре беременности, болезнь протекала тяжело. Семья заботится о новорожденном, - сообщает передача Panorāma.
3 сентября Panorāma сообщила, что 19-летняя мать - самая молодая латвийская пациентка с Covid-19 с тяжелым течением болезни.
Опыт врачей показывает, что ни одна из проходивших лечение беременных или рожениц не была вакцинирована. Если беременная женщина заболеет Covid-19, заболевание может проходить тяжело.
Mirusi ar Covid-19 saslimusī 19 gadus vecā māmiņa. Viņa saslima pēdējā grūtniecības trimestrī, un slimības gaita bija smaga. Par jaundzimušo rūpējas ģimene. https://t.co/WjbyrwPTWp— LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) September 20, 2021
Уже сообщалось, что недавние исследования показали, что вакцины Pfizer и Moderna против Covid-19 безопасны для беременных, указала Майра Янсоне, главный гинеколог Клиники женского и детского здоровья Клинической университетской больницы имени Паула Страдиня (PSKUS).