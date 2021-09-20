Пн, 20.09.2021
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Нормунд Талцис, руководитель Rīgas siltums

Передача: скончалась заболевшая коронавирусом 19-летняя мать

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Скончалась 19-летняя мать, заболевшая Covid-19. Она заболела в последнем триместре беременности, болезнь протекала тяжело. Семья заботится о новорожденном, - сообщает передача Panorāma.

3 сентября Panorāma сообщила, что 19-летняя мать - самая молодая латвийская пациентка с Covid-19 с тяжелым течением болезни.

Опыт врачей показывает, что ни одна из проходивших лечение беременных или рожениц не была вакцинирована. Если беременная женщина заболеет Covid-19, заболевание может проходить тяжело.

Уже сообщалось, что недавние исследования показали, что вакцины Pfizer и Moderna против Covid-19 безопасны для беременных, указала Майра Янсоне, главный гинеколог Клиники женского и детского здоровья Клинической университетской больницы имени Паула Страдиня (PSKUS).


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