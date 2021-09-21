Дмитрий Исхаков подал в суд на Полину Гагарину

16 сентября был зарегистрирован иск Исхакова. Сейчас дело находится в процессе технического распределения между судьями. СМИ объяснили, что в иске идет речь об установлении порядка общения фотографа с детьми.

Ранее Дмитрий признавался, что его отношения с Полиной остаются сложными.

"Мне в самом страшном сне никогда бы не приснилось, что придется постоянно спрашивать разрешения, чтобы увидеть дочь", - написал недавно Исхаков в соцсетях.

В суде он намерен урегулировать вопросы относительно встреч не только с наследницей, но и с 13-летним сыном Гагариной от первого брака. Дмитрий подчеркнул, что он всегда воспитывал Андрея как родного, но в последнее время их общение сошло на нет. Правда, фотограф отметил, что это нормально, ведь мальчику уже 13 лет.

Журналистам неизвестно, будут ли в суде решаться вопросы о разделе имущества. Гагарина ранее заявляла, что споров о разделе имущества не будет, как и запретов на свидания отца с ребенком.

Напомним, 28 декабря 2020 года мировой суд московского района Печатники расторг их брак. Гагарина требует у суда оставить себе на воспитание дочь Мию. При этом певица не против свиданий отца с ребенком.

Полина и Дмитрий познакомились в 2013 году. Он снимал певицу для глянцевого журнала. Между ними завязался роман, закончившийся свадьбой. В 2017 году у пары родилась дочь Мия. Кроме того, с ними проживал и сын Полины от ее первого брака с актером Петром Кисловым - 13-летний Андрей.

Слухи о проблемах в браке стали появляться еще в 2019 году, но лишь весной 2020-го они официально заявили о расставании.