Дмитрий Исхаков подал в суд на Полину Гагарину

16 сентября был зарегистрирован иск Исхакова. Сейчас дело находится в процессе технического распределения между судьями. СМИ объяснили, что в иске идет речь об установлении порядка общения фотографа с детьми.
Ранее Дмитрий признавался, что его отношения с Полиной остаются сложными.
"Мне в самом страшном сне никогда бы не приснилось, что придется постоянно спрашивать разрешения, чтобы увидеть дочь", - написал недавно Исхаков в соцсетях.
В суде он намерен урегулировать вопросы относительно встреч не только с наследницей, но и с 13-летним сыном Гагариной от первого брака. Дмитрий подчеркнул, что он всегда воспитывал Андрея как родного, но в последнее время их общение сошло на нет. Правда, фотограф отметил, что это нормально, ведь мальчику уже 13 лет.
Журналистам неизвестно, будут ли в суде решаться вопросы о разделе имущества. Гагарина ранее заявляла, что споров о разделе имущества не будет, как и запретов на свидания отца с ребенком.
Напомним, 28 декабря 2020 года мировой суд московского района Печатники расторг их брак. Гагарина требует у суда оставить себе на воспитание дочь Мию. При этом певица не против свиданий отца с ребенком.
Полина и Дмитрий познакомились в 2013 году. Он снимал певицу для глянцевого журнала. Между ними завязался роман, закончившийся свадьбой. В 2017 году у пары родилась дочь Мия. Кроме того, с ними проживал и сын Полины от ее первого брака с актером Петром Кисловым - 13-летний Андрей.
Слухи о проблемах в браке стали появляться еще в 2019 году, но лишь весной 2020-го они официально заявили о расставании.
На шоу "Вечерний Ургант" Гагарина рассказывала, что решение о разводе было обоюдным, без скандалов и ссор. Она призналась, что развод проходит тихо, интеллигентно и по-человечески.