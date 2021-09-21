Больше, чем требуют обязанности. Полицейский, действия которого тронули Латвию, - Мадарс Купичс
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"Внимание СМИ - это сюрприз!" - признает инспектор отдела полиции порядка Лиепайского участка управления Госполиции Курземского региона Мадарс Купичс, который прославился, оплатив из собственного кармана ночлег для попавшей в беду женщины.
"Я лиепайчанин, всю свою жизнь провел здесь, в Лиепае, - говорит 30-летний Мадарс Купичс, по профессии специалист в области логистики. - После окончания средней школы я пошел учиться в Мореходный колледж, однако по выбранной специальности работу так и не получил, так как с распадом Liepājas metalurgs в сфере наступили тяжелые времена.
Так, в августе 2013 году я поступил в колледж Государственной полиции".
Мадарс рассказывает, что, несмотря на то, что работа полицейского не была для него конкретной целью, к чему стремиться, она ему не так и чужда, так как в полиции работали и члены его семьи - сестра, являющаяся для него образцом, и муж второй сестры, который в должности полицейского провел много лет.
"Работу в полиции можно приравнять к слову "стабильность". Это госслужба, в которой я могу быть уверенным! Знаю, что в конкретное число поступит зарплата и что расходы на врача мне частично оплатят. И в этой профессии я могу быть уверен в том, что работа у меня всегда будет", - с улыбкой говорит Мадарс. На просьбу рассказать о своих рабочих обязанностях, он говорит, что ему доверены обязанности дежурного инспектора. "Вместе с коллегами патрулировали по Лиепае, реагировали на вызовы, консультировали людей, как лучше поступать, принимали заявления и в более серьезных случаях - например, во время аварий, краж и т. д. - начинали и уголовные процесса", - перечисляет Мадарс.
О событиях 19 сентября Мадарс рассказывает, что тем вечером стражи порядка получили вызов от женщины, которую терроризировал недавно вышедший из мест заключения гражданский муж. "Он угрожал ей "надавать по голове", и она перепугалась и позвонила в полицию", - говорит Мадарс.
Когда полиция прибыла на место происшествия, супруг женщины уже ушел, и полицейские объяснили ей возможности временной защиты от насилия. Женщина сказала полицейским, что ей страшно находиться дома, так как муж может вернуться в любой момент. "Она попросила меня, чтобы я довез ее до центра Лиепаи, где она останется у подруги. Я согласился, так как мне в любом случае нужно было вернуться в участок, - вспоминает Мадарс. - Слышал, что она в машине звонит всем подряд: матери, которая ее, мягко говоря, отшила, сказала: "Я же говорила, что так с этим заключенным и будет"; подругам, которые не брали телефон... Она очень сильно плакала. Стало жалко".
Мадарс решил оплатить женщине ночлег, и это заметила посетительница гостиницы, которая описала произошедшее следующим образом:
"Видела, что полицейский привел переночевать женщину, заплатил за ее номер своей кредитной картой. Всех подробностей событий я, к сожалению, не знаю, однако из услышанного можно было понять, что женщине кто-то сделал плохо и ей негде остаться. Женщине дали ключи от номера, а сам полицейский ушел. Я в шоке, что еще есть люди, готовые помочь другому и ничего за это не попросить. Сколько бы ни стоил номер, этот полицейский действительно заслужил благодарность".
Стоит отметить, что это уже не первые альтруистические действия со стороны Мадарса. Несколько месяцев назад он помог мужчине, у которого на пляже украли вещи. Мадарс привел его к себе домой, позволил выбрать одежду, дал запасную одежду и обувь, а также денег, чтобы тому не пришлось идти домой пешком.
На вопрос, что его побуждает делать больше, чем того требуют обязанности, Мадарс отвечает с усмешкой:
На вопрос, является ли работа полицейского вызовом, страж порядка говорит: "Это в своем роде болезненный вопрос. Иногда складывается ощущение, что все равно, как бы мы ни старались, отношение "менты такие, менты сякие," не изменится никогда. Однако радуют такие случаи, как этот: нас заметили и оценили. Значит, может быть, все не так и плохо".