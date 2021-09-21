"Внимание СМИ - это сюрприз!" - признает инспектор отдела полиции порядка Лиепайского участка управления Госполиции Курземского региона Мадарс Купичс, который прославился, оплатив из собственного кармана ночлег для попавшей в беду женщины.

"Я лиепайчанин, всю свою жизнь провел здесь, в Лиепае, - говорит 30-летний Мадарс Купичс, по профессии специалист в области логистики. - После окончания средней школы я пошел учиться в Мореходный колледж, однако по выбранной специальности работу так и не получил, так как с распадом Liepājas metalurgs в сфере наступили тяжелые времена.

Думаю, надо попробовать работу в полиции!

Так, в августе 2013 году я поступил в колледж Государственной полиции".

Мадарс рассказывает, что, несмотря на то, что работа полицейского не была для него конкретной целью, к чему стремиться, она ему не так и чужда, так как в полиции работали и члены его семьи - сестра, являющаяся для него образцом, и муж второй сестры, который в должности полицейского провел много лет.

"Работу в полиции можно приравнять к слову "стабильность". Это госслужба, в которой я могу быть уверенным! Знаю, что в конкретное число поступит зарплата и что расходы на врача мне частично оплатят. И в этой профессии я могу быть уверен в том, что работа у меня всегда будет", - с улыбкой говорит Мадарс. На просьбу рассказать о своих рабочих обязанностях, он говорит, что ему доверены обязанности дежурного инспектора. "Вместе с коллегами патрулировали по Лиепае, реагировали на вызовы, консультировали людей, как лучше поступать, принимали заявления и в более серьезных случаях - например, во время аварий, краж и т. д. - начинали и уголовные процесса", - перечисляет Мадарс.

О событиях 19 сентября Мадарс рассказывает, что тем вечером стражи порядка получили вызов от женщины, которую терроризировал недавно вышедший из мест заключения гражданский муж. "Он угрожал ей "надавать по голове", и она перепугалась и позвонила в полицию", - говорит Мадарс.

Когда полиция прибыла на место происшествия, супруг женщины уже ушел, и полицейские объяснили ей возможности временной защиты от насилия. Женщина сказала полицейским, что ей страшно находиться дома, так как муж может вернуться в любой момент. "Она попросила меня, чтобы я довез ее до центра Лиепаи, где она останется у подруги. Я согласился, так как мне в любом случае нужно было вернуться в участок, - вспоминает Мадарс. - Слышал, что она в машине звонит всем подряд: матери, которая ее, мягко говоря, отшила, сказала: "Я же говорила, что так с этим заключенным и будет"; подругам, которые не брали телефон... Она очень сильно плакала. Стало жалко".

Мадарс решил оплатить женщине ночлег, и это заметила посетительница гостиницы, которая описала произошедшее следующим образом:

"Видела, что полицейский привел переночевать женщину, заплатил за ее номер своей кредитной картой. Всех подробностей событий я, к сожалению, не знаю, однако из услышанного можно было понять, что женщине кто-то сделал плохо и ей негде остаться. Женщине дали ключи от номера, а сам полицейский ушел. Я в шоке, что еще есть люди, готовые помочь другому и ничего за это не попросить. Сколько бы ни стоил номер, этот полицейский действительно заслужил благодарность".

Мадарс, вспоминая произошедшее, скромно говорит: "Просто женщине было тяжело. Нужно было помочь!"

Стоит отметить, что это уже не первые альтруистические действия со стороны Мадарса. Несколько месяцев назад он помог мужчине, у которого на пляже украли вещи. Мадарс привел его к себе домой, позволил выбрать одежду, дал запасную одежду и обувь, а также денег, чтобы тому не пришлось идти домой пешком.

На вопрос, что его побуждает делать больше, чем того требуют обязанности, Мадарс отвечает с усмешкой:

"Мой отец говорил, что Земля круглая. Может быть, когда-нибудь все хорошее вернется!".