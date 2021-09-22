Десятиклассница из 10-й Лиепайской средней школы Элизабете выкарабкалась из депрессии, вызванной дистанционным обучением, когда получила предложение работы по выходным. Это наконец стало возможностью выйти из дома

Десятиклассница из 10-й Лиепайской средней школы Элизабете выкарабкалась из депрессии, вызванной дистанционным обучением, когда получила предложение работы по выходным. Это наконец стало возможностью выйти из дома ФОТО: Reinis Hofmanis

Во время второй волны пандемии сдались даже отличники. Оценки Элизабете ухудшились всего чуть-чуть, но по утрам она плакала, потому что не могла заставить себя подключиться к очередному уроку онлайн.

Пандемия для ученицы Лиепайской 10-й средней школы Элизабете (17 лет) началась как бы хорошо - ее и без того хорошие оценки даже немного улучшились, - но во втором семестре стало плохо. Не с оценками, а с ней самой. Не хотелось ничего делать. Надоело сидеть дома. Элизабете - тихая и добросовестная, всегда все делает вовремя, но продолжать в том же духе становилось все сложнее. Что нехарактерно для нее - она сдавала работы в последний момент. Это вызывало дополнительный стресс. Переживала, когда видела, что учитель не открыл присланное домашнее задание, беспокоилась за оценку. Иногда домашних заданий было слишком много. В те дни, когда у мамы был выходной от посменной работы, она приносила дочери еду прямо за компьютер. Иногда звонила с работы в восемь вечера, а дочь все еще училась.

"Со стороны это выглядело ужасно", - вспоминает мама. Примерно в феврале Элизабете плакала по утрам, что ничего не будет делать - нет ни желания, ни сил. Выходить из дома, что важно для тонущей в апатии молодежи, она отказалась. "Была как еж", - рассказывает мама.

ФОТО: Reinis Hofmanis

Во время дистанционного обучения первыми в поле зрения учителей попали те дети, у которых ухудшилась успеваемость. Незаметными остались такие, как Элизабете, которые хорошо учились и не жаловались. Подростковый психотерапевт Нил Константинов говорит, что во время второй волны пандемии даже у них развилась апатия. Это связано со спецификой подросткового развития. Молодым людям важно иметь определенный ритм дня, возможность пообщаться со сверстниками, сравнить себя с другими. Пандемические ограничения запретили это. В конечном итоге это привело к апатии и отсутствию мотивации.

О чувствах Элизабете Лиепайская 10-я средняя школа узнала с помощью специальной программы анкетирования EMU. Она измеряет благополучие учащихся и предлагает учителям различные решения. В прошлом учебном году программу опробовали 15 латвийских школ, а в этом году планируют около 150, говорит один из исполнителей программы, руководитель организации Plecs Янис Эртс.

Классный руководитель Элизабете Марта Флакса вспоминает, что вначале она с радостью согласилась на приглашение директора школы присоединиться к программе EMU: "Казалось, классно". Энтузиазм пропал, когда она увидела, сколько необходимо сделать. Она должна была заполнить две подробные анкеты на каждого ученика, то же самое делал и ученик, и родители. В ее 10-м классе было 38 учеников. Часть она знала, часть пришла из других школ. Учительница смеется: если бы в прошлом учебном году всех учеников поставили бы в один ряд, она вряд ли смогла бы бегло назвать имена всех.

В начале нового учебного года в 10-м классе Лиепайской 10-й средней школы под руководством педагога Марты Флаксы было 38 учеников. Часть - новички. Если бы не специализированная программа EMU, преподаватель никогда бы не узнала, что хорошая ученица Элизабете чувствует себя плохо ФОТО: Ģirts Ģirtsons

"Я вешалась", - говорит Флакса, вспоминая огромный объем работы, включая проведение занятий спортом по Zoom, решение проблем учеников в классе и еще и заполнение анкет по вечерам. Когда пришли результаты анкет, "было здорово". Они позволили понять, какие ученики испытывали трудности и больше всего нуждались в помощи.

Анкета EMU разделяет потребности учеников на три уровня. На первом все хорошо. Второй сигнализирует о повышенном стрессе, который может проявляться в том числе в трудностях в учебе. На третьем уровне уже загорается красная лампочка - ребенку необходима помощь, возможно, также со стороны специалистов вне школы.

В классе Элизабете из 32 респондентов красная лампочка загорелась у двоих. У восьми был повышенный стресс, в том числе и у Элизабете. Из-за дистанционного обучения у учителя так и не было возможности познакомиться с девушкой, но она знала, что Элизабете была в списке "хороших девочек, интровертная, очень аккуратная. Я не заметила, когда она выгорела".

Обе один раз созвонились и выговорились. Обсудили, что иногда, может, и не нужно делать все на 100%.

ФОТО: Reinis Hofmanis

Эксперты отмечают, что возможность поговорить со взрослым из школы во время дистанционного обучения была очень важна, но не всегда она имелась. Опросы образовательной организации Edurio показывают, что были школы, где почти половина молодых людей ответили, что во время дистанционного обучения индивидуально не контактировали ни с одним из учителей.

И до результатов опросов EMU учитель Флакса звонила ученикам, а если не дозванивалась - то и родителям. В разговорах вскрылась большая боль, вызванная пандемией. Некоторые родители потеряли бизнес. Другие были удивлены, что ребенок не подключается к урокам. Уходя на работу, они увидели, что он сидит за компьютером.

Лиепайская 10-я средняя школа не смогла найти психолога, потому что заработная плата неконкурентоспособна в сравнении с частной практикой. Анализ Re:Baltica показывает, что в каждой пятой средней школе Латвии нет психолога.

ФОТО: data.gov.lv

Программа EMU предлагает практические советы о том, как снизить стресс у учеников. Один из них - дыхательные упражнения. Учитель Флакса пока не опробовала их, потому что они в основном предназначаются для очных занятий, а был уже практически конец учебного года.

В то время и Элизабете чувствовала себя намного лучше. Она нашла работу - по выходным убирала комнаты в гостевом доме. Это была возможность выйти из дома и встретить людей.

"Слава богу, спасла эта работа по выходным", - заключает мама. К дочери вернулась жизнерадостность. Мама успокоилась, обе снова начали намного больше разговаривать. Элизабете делилась своими впечатлениями от работы и искала поддержки.

Лиепайская 10-я средняя школа программу EMU продолжит и в новом учебном году, говорит директор школы Инта Фрейберга. Планируется, что тесты теперь будут проводиться в начале учебного года, чтобы реагировать на потребности учащихся вовремя. В самой школе также запланированы различные мероприятия, чтобы ученики могли психологически войти в ритм после года отсутствия.